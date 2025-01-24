港人暴飲酒比例升 兩成退休者體能活動不足

港人生活多姿多采，衛生署一項調查發現，市民普遍有一些不健康但可改變的生活習慣，例如每月暴飲酒精飲品最少一次、體能活動量不足和水果蔬菜攝取量不足等，指出這些生活習慣都是罹患常見非傳染病的重要風險因素。
衛生署前年下半年進行2023年度健康行為調查，訪問逾4,800名年滿15歲的陸上非住院香港人口，調查報告顯示每月在同一場合連續飲用最少5罐啤酒、5杯餐酒或5杯烈酒至少一次的暴飲比例，較2020至22年度人口健康調查結果增加0.7個百分點至2.7%。報告又提到，受訪者開始飲酒的平均年齡為21.5歲，當中7.8%人更在未成年時已開始飲酒。
九成七蔬果攝取量不足
世衛建議成年人每周最少應進行150至300分鐘中等強度帶氧體能活動，調查數據顯示，受訪者平均中等強度體能活動總時間為687.3分鐘，他們將大部分時間花在與交通相關的體能活動上，其次是與工作相關的活動和休閒活動。不過，有近一成半成年受訪者體能活動量不足，不符合世衛建議，當中失業人士佔27.6%，其次為20.5%退休人士。署方指，相關不達標情況比上一次人口健康調查顯著改善，估計與社會於疫後復常有關。
同時，有九成七受訪者每日食用少於世衛建議的400克或5份蔬果，水果和蔬菜攝取量不足。預防疾病措施方面，今次有46.2%的50至75歲人士曾接受大腸癌篩查，比率較上一次人口健康調查高，但曾接受子宮頸普查的25至64歲女士僅49.8%，比之前調查少。
倡培養健康生活方式
衛生署建議，市民應培養健康的生活方式以預防非傳染病，如進行足夠體能活動、均衡飲食、避免飲酒等，並呼籲符合資格人士盡快參加政府資助的癌症篩查計劃。