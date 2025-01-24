港人暴飲酒比例升 兩成退休者體能活動不足

港人生活多姿多采，衛生署一項調查發現，市民普遍有一些不健康但可改變的生活習慣，例如每月暴飲酒精飲品最少一次、體能活動量不足和水果蔬菜攝取量不足等，指出這些生活習慣都是罹患常見非傳染病的重要風險因素。

衛生署前年下半年進行2023年度健康行為調查，訪問逾4,800名年滿15歲的陸上非住院香港人口，調查報告顯示每月在同一場合連續飲用最少5罐啤酒、5杯餐酒或5杯烈酒至少一次的暴飲比例，較2020至22年度人口健康調查結果增加0.7個百分點至2.7%。報告又提到，受訪者開始飲酒的平均年齡為21.5歲，當中7.8%人更在未成年時已開始飲酒。