港人月儲近萬元 年擁103萬才安心 專家：前景不明增儲蓄意願

港人多有儲蓄習慣，以備不時之需。有調查顯示，逾六成七受訪港人有儲蓄，每人月均儲蓄升至9,800元，儲蓄金額再創新高，受訪者認為擁有103萬元儲蓄或流動資金才有足夠「安全感」，較去年跌5%，準退休人士更認為要擁有545萬港元儲蓄才安心。專家表示，社會經濟穩步復甦下，港人儲蓄能力進一步提升，但香港前景不明朗同時環球經濟不穩定，亦增加市民儲蓄的意願。 香港存款保障委員會昨公布《香港人「儲蓄安全感」指標調查》結果。調查發現，今年港人就個人現有儲蓄帶來的「安全感」評分為53.5分(100滿分)，略高於去年的51.4分；人均月儲金額達9,800元，較去年9,000元增近一成；月儲達1萬元或以上的受訪者更佔四成，按年漲6%。

調查又發現，港人今年平均須擁103萬元儲蓄或流動資金才有足夠「安全感」，較去年的108萬元微跌5%；用作應付不時之需及退休準備。另外，調查再次就準退休人士(50至65歲在職人士)做深入調查；有儲蓄習慣的比例超過八成，較2019年上升約10%；而每月平均儲蓄金額為9,600元，比2019年的9,900元微跌3%；平均需要擁有545萬元儲蓄才有足夠安心退休。 存保會主席劉燕卿表示，今次調查在8至10月進行，當時全球仍處於息率較高環境，市民傾向做定期存款。至於美國減息會否影響港人儲蓄習慣，劉燕卿認為，減息周期下，定期存款息率會吸引力下降，但她相信「唔會減息突然攞晒啲錢出來」。

刺激消費非常困難 被問到結果提及的高儲蓄率，是否為市民對經濟環境不抱信心的表現。負責調查的中大香港亞太研究所副所長(執行)鄭宏泰表示，同意這項描述，因華人社會習慣面對困境時會傾向儲蓄，因此現時經濟低位，刺激消費非常困難。 鄭宏泰補充稱，自己觀察到疫情後消費並無出現報復性急速反彈，但經濟正慢慢復甦，如競爭力指數、市民入息中位數均有上升，強調香港「病來如山倒，病去如抽絲」。

