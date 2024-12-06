港人月均2.2次郊遊 跌至5年新低 組織︰受北上消費影響

香港郊野公園遍布多區，郊遊人士可以在短時間由石屎森林走進群山疊嶺間或草坡茂林的大自然環境。有調查發現，市民每月郊遊次數跌至5年新低的平均2.2次，較高峰期大減六成半。調查組織指，受北上消費潮流影響，市民的郊遊習慣亦轉變。另外，今年實施管制即棄塑膠條例後，逾半受訪者在郊遊時減少用即棄物品。

綠色力量自2016年起每年進行「香港郊野垃圾調查」，今年調查於10月4至31日訪問過去一年內曾到訪郊野、年滿16歲人士，收回249份問卷。結果發現，市民每月郊遊次數連續四年下跌，最新跌至近5年新低、每月平均2.2次，較去年少0.2次，更較2020年高峰期的6.4次大減六成半。近四成表示，郊遊習慣因假日消閒習慣改變(22%)或通關後留港時間改變(15%)。綠色力量高級保育經理呂德恒指，受北上消費潮流影響，市民的郊遊習慣亦因而轉變。