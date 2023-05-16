港人梁成運間諜案內地被判無期徒刑　李家超：國安風險仍潛藏社會 (持續更新)

【10:45更新】行政長官李家超今日(16日)行會前見傳媒，被問到美籍港人梁成運間諜罪成，於內地被判無期徒刑一事，內地部門有沒有按通報機制通知本港，李家超未有正面回應，只表示任何人士被內地部門拘捕，都會按通報機制通知本港，又認為事件顯示國家安全風險仍潛藏社會。

李家超指，任何人士被內地拘捕，相關內地部門都會按通報機制通知本港，當局會通知被捕人士的家人，以提供需要的協助，惟事件顯示國家安全風險仍潛藏社會，重申香港目前雖然大致穩定，但不能對國家安全風險掉以輕心，必須有所警惕，並形容2019年的「黑暴」和港版「顏色革命」應是警鐘，需要長期留意風險，慎防包括「軟對抗」等的潛伏力量。

周四交流會分兩節進行 涉安全、教育及土地議題

對於周四舉行的首場行政長官與立法會互動交流會，他指不少人都很關心有關交法會，今早去信立法會提出安排建議，立法會主席亦同意有關安排。他透露，第一次答問會以「20大」及「兩會」精神為主題，分兩節進行，第一節議題為「安全和穩定」，第二節為「發展和幸福」，當中主要目的包括：一，如何宏揚以愛國愛港為核心的價值，與一國兩制相適應的主流價值觀；二，香港有良好高等教育基礎，如何發展、鞏固香港作為國際區域高等教育樞紐；三，包括北部都會區及交椅洲人工島的基建項目陸續推出，有甚麼融資、公私營合作方案，既可減輕財政負擔，又可結合有為政府與高效市場。