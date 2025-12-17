港人每月平均儲蓄首破萬 持102萬儲蓄才安心

存保會今日(17日)公布「香港人儲蓄安全感指標」調查結果，顯示港人需要102萬元儲蓄或流動資金才有足夠安全感。與此同時港人儲蓄意識持續提升，每月平均儲蓄金額首次突破萬元大關，達到10,100港元，創下調查以來新高；儲蓄帶來的安全感評分，亦創近四年新高，達54.3分。存保會表示，調查顯示港人儲蓄意識按年提升，更指出，年輕人積極儲蓄、家長及早為下一代籌謀趨勢越來越明顯。 調查於2025年9月1日至10月2日期間進行，由香港中文大學香港亞太研究所負責，透過電話隨機訪問1,047名18歲或以上香港人，並對301名育有至少一名10歲或以下子女的家長進行深入調查。

調查發現，有儲蓄習慣的受訪者比例維持逾六成七，18至29歲受訪者有儲蓄習慣的比例高達89%，為各年齡組別之冠。當中儲蓄方式以銀行活期或定期存款為主，佔比高達75%，其次為投資股票、債券、基金(32.6%)；逾兩成定立年內儲蓄目標，平均金額為27.9萬元，五成四受訪者相信自己能達成目標。 整體而言受訪者儲錢的原因主要是因為儲蓄目的主要為「應付不時之需」(37%)，其次「準備退休(31%)。 儲蓄安全感同創新高 至於儲蓄安全感方面，評分由去年53.5分上升至54.3分，創近四年新高。76%受訪者評分達50分或以上，較去年微升2個百分點。有儲蓄習慣的受訪者表示，若按維持一年生活水平計算，港人平均認為需要102萬元儲蓄或流動資金才有足夠安全感，與去年103萬元大致相若。

家長儲蓄安全感要求更高 另外，調查再度聚焦家長群組，發現有儲蓄習慣的比例接近八成，較五年前上升3個百分點。每月平均儲蓄金額為12,100港元，較2020年的8,600港元大幅增加40%。家長認為需要116萬元儲蓄才有足夠安全感，較整體港人高14%。 逾五成六家長積極鼓勵子女儲蓄 六成家長為子女額外儲蓄，每名子女平均需要226萬元才感到安心，主要用於教育開支，包括本地升學及出國留學。儲蓄方式以開立銀行戶口及購買儲蓄保險為主。逾五成六家長積極鼓勵子女養成儲蓄習慣，常見方式包括固定發放零用錢，或要求子女自己儲錢購買心頭好。

安全感上升與經濟復甦有關 中大香港亞太研究所(電話調查研究)副總監黃子為分析調查結果指，安全感上升與經濟逐步復甦有關，市民收入改善令儲蓄能力增加。影響儲蓄金額的因素眾多，需待明年調查再觀察變化。 存保會主席劉燕卿表示，調查結果反映港人儲蓄動力持續，每月平均儲蓄再創新高，逾六成七市民維持儲蓄習慣，顯示儲蓄是安全感的重要來源。她強調，存款保障計劃自動為每名存戶提供最高80萬港元保障，讓市民更安心儲蓄。據計劃成員銀行申報，2024年受保障相關存款總額達34,920億港元，逾92%存款人獲全面保障。