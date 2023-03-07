港人生育意願偏低　調查：逾五成受訪者稱將來不考慮生育

香港出生率持續下降。工聯婦女事務委員會調查發現，有逾5成受訪者表示將來不會考慮生小朋友，最影響生育的原因首3位，分別為個人身體狀況、育兒經濟負擔大，以及教育供養責任大。

逾5成受訪者將來不考慮生育

相關調查於上月以問卷形式進行，並成功訪問了457名市民，以了解港人生育意願，以及對政府和托兒服務的意見。調查結果顯示，有53.6%受訪者表示，將來(5年內)不會考慮生小朋友，另有20.6%認為，多數不會考慮生小朋友；認為絕對會生小朋友的受訪者，則只有7.4%，反映港人生育意願偏低。

至於影響生育意願原因方面，「身體狀況(如高齡產婦)」成為最影響生育的主因，有49.7%；第2位為「育兒經濟負擔大」，為49.4%；第3位「教育及供養責任大」，則為45.9%。其他原因則包括難以兼顧家庭及工作、家庭壓力、托兒服務不足夠等。