港人生育意願偏低　調查：逾五成受訪者稱將來不考慮生育

香港出生率持續下降。工聯婦女事務委員會調查發現，有逾5成受訪者表示將來不會考慮生小朋友，最影響生育的原因首3位，分別為個人身體狀況、育兒經濟負擔大，以及教育供養責任大。
逾5成受訪者將來不考慮生育
相關調查於上月以問卷形式進行，並成功訪問了457名市民，以了解港人生育意願，以及對政府和托兒服務的意見。調查結果顯示，有53.6%受訪者表示，將來(5年內)不會考慮生小朋友，另有20.6%認為，多數不會考慮生小朋友；認為絕對會生小朋友的受訪者，則只有7.4%，反映港人生育意願偏低。
至於影響生育意願原因方面，「身體狀況(如高齡產婦)」成為最影響生育的主因，有49.7%；第2位為「育兒經濟負擔大」，為49.4%；第3位「教育及供養責任大」，則為45.9%。其他原因則包括難以兼顧家庭及工作、家庭壓力、托兒服務不足夠等。
望育兒家庭可優先獲公屋
在提高生育意願方面，59.3%受訪者認為，「可優先安排公屋或居屋予有子女的家庭」；47.5%受訪者認為，「增建公營房屋，能夠有效提高生育意願」。另外，逾6成受訪者則同意，有更多如「幼稚園及幼兒中心學費減免計畫」、「子女免税額」等的經濟支援，亦能鼓勵生育。
工聯婦委會建議，政府增建公屋，讓育兒家庭優先輪候，及向首次置業市民提供免息及低息置業貸款，並增設「子女教育免税額」，為市民制定經濟誘因，締結適合生育的環境。同時，亦冀政府可增加托兒名額，以應付需求。工聯婦委會亦促請，政府可積極推動家庭友善的政策，加強對婦女支援的力度，以釋放婦女勞動力。