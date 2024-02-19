港人遊日本iPhone 15疑遭順手牽羊　熱心工人姐姐公園尋獲失而復得 (更新)

港人事主發帖呼籲另一港人交還在日本盜去的iPhone 15。(Unsplash圖片)

【2月19日更新】 貴重財物最好要跟身和妥善保管，本港一名女子上周三(14日)在日本北海道遊覽，其間於一間商店付款時，不小心把手提電話iPhone 15 Pro Max漏在收銀處。她其後翻看商店閉路電視，發現當時排在她後面的一名女子，先用其手提電話蓋着該部iPhone，然後再放進自己的袋內。事主追蹤到其遺失的電話亦一同「回港」，定位顯示在將軍澳日出康城9A期MARINI其中一幢，昨日(18日)發文呼籲對方歸還電話，「本人只想取回手機。」

事件在網上曝光後，引起網民廣泛關注。失主最新在社交網站表示，有熱心的工人姐姐在公園拾獲該部遺失的iPhone，並透過僱主聯絡她取回失機。

網民批行為「影衰哂香港人」

事主在帖文強調，北海道商店的閉路電視已全程錄影取走手提電話的過程，以及帶着小朋友的對方當時曾使用電子支付。有網民呼籲拾獲者交出電話，「俾番部電話人啦，人地俾機會你唔珍惜的話真係洗定個八月十五」，亦有網民批評對方缺德，「如果是事實，真係羞恥到極點！影衰哂香港人」、「完全冇家教，教小朋友做賊。」

就這宗案件，事主及後補充已在日本報警求助，有網民直言事主報警後，涉案疑犯「有排唔入得日本境，為幾舊(水)搞成咁就係cls」、「如果查到疑犯係外國人佢未必會即拉，但疑犯應該一世唔敢再去日本」，但有人提醒案件在日本發生，只有當地警方才有執法權。