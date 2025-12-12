港人遊日被劏6萬日圓 報警求助反被警察指責

有網民在連登討論區發文分享，只飲了兩杯啤酒，卻被索價約6萬日圓。(資料圖片/鄭凱婷攝)

近日，有網民在連登討論區發文分享，表示獨自到大阪旅行時，遇當地女子及男子搭訕邀請飲酒。不過，事主只飲了兩杯啤酒，卻被索價約6萬日圓（約3,000港元），只好無奈報警求助，而警察的處理方法及態度令他十分不滿。

決定與兩男女飲酒

事發當日事主獨自一人在大阪心齋橋閒逛，突然有一男一女上前搭訕，問他要不要一起去飲酒。事主見對方看似已喝醉，並表示「聽下當地人推薦會好啲」，於是便放下了戒心。

到酒吧已感到有異樣

事主被帶到一間似「香港太子酒吧街嘅樓上版」的酒吧，他見到店內並沒有客人，已感到有異樣，惟見餐牌上1杯啤酒價格為1,000日圓（約50港元），亦無註明有其他隱藏收費，便抱著「來都來了」的心態點了兩杯啤酒。