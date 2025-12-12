港人遊日被劏6萬日圓 報警求助反被警察指責

近日，有網民在連登討論區發文分享，表示獨自到大阪旅行時，遇當地女子及男子搭訕邀請飲酒。不過，事主只飲了兩杯啤酒，卻被索價約6萬日圓（約3,000港元），只好無奈報警求助，而警察的處理方法及態度令他十分不滿。
決定與兩男女飲酒
事發當日事主獨自一人在大阪心齋橋閒逛，突然有一男一女上前搭訕，問他要不要一起去飲酒。事主見對方看似已喝醉，並表示「聽下當地人推薦會好啲」，於是便放下了戒心。
到酒吧已感到有異樣
事主被帶到一間似「香港太子酒吧街嘅樓上版」的酒吧，他見到店內並沒有客人，已感到有異樣，惟見餐牌上1杯啤酒價格為1,000日圓（約50港元），亦無註明有其他隱藏收費，便抱著「來都來了」的心態點了兩杯啤酒。
事主：仲貴過去飛田新地
不過，事主結賬時，發現賬單是6萬日圓（約3,000港元），樓主細看後才發現，「加加埋埋就$60000 yen（日圓）」，他形容陪酒價格「仲貴過去飛田新地（日本紅燈區）」。
事主直言，「超唔想就咁俾佢呃」，以及身上只有3萬日元（約1,500港元），旁邊的「紋曬身」店員不斷催促並帶事主到便利店提款，但因事主沒有日本的提款卡，而無法提款，最終選擇報警。
警察：並不是詐騙
當警察到場了解情況後，警察表示並不是詐騙，認為事主有責任了解其餘兩人是否酒吧員工。經協商後，雙方同意以事主支付2萬日圓（約1,000港元）和解，而後警察告知事主，「剩低嗰$40000yen（日圓）係佢哋自己填」。事主聞言後相當不忿並直言，「我X你老X，佢哋自己呃X人錢，然後仲覺得我係爭佢（哋）」。
網民：衰咸濕
事主經歷引來大批網民留言，不少人直斥事主「衰咸濕」，但事主反駁，「要鹹濕一早去咗飛田新地」。