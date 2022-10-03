港人首納「載荷專家」選拔　孫東料競爭激烈

國家啓動第四批預備航天員的選拔工作，並首次在港澳地區選拔載荷專家(Payload Specialist)。港府亦啟動初選程序，招募期由周四(6日)起至本月27日為期3周的初選工作。政府消息稱，參加者即使脫穎而出，仍要再與內地專家競逐大概2個名額的載荷專家，載荷專家有機會上太空做科學實驗。

孫東：預計不少人報名參加

創新科技及工業局局長孫東在一個電台節目中表示 ，過去多年來香港在創科方面取得不錯成績，有一批從事科學研究的頂尖人才，國家看到香港有這方面的優勢，因此首次在港澳地區選拔載荷專家，並預期會有不少人報名，但具體數字日後有機會再透露。

孫東又說，今次候選對象須為香港永久居民中的中國籍公民，被問到如果有外國居留權或持有BNO人士，能否參加初選。他回應指，當局會按既定程序審查，如有人希望放棄海外身份參選，將由評審委員會處理。

創新科技及工業局常任秘書長麥德偉昨日亦解釋，載荷專家一般而言背景是科學家，或在相關專業領域的科研人員，在執行太空飛行任務中，他們主要負責開展太空實驗或試驗研究、操作及使用太空實驗設備，及配合飛行乘組其他航天員，開展站務管理等日常工作。他稱，港府會負責初選工作，而進一步選拔將由內地進行。