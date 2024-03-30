港人「大遷徙」飲食界料生意跌3成 網民︰長假午市「水靜鵝飛」

復活節長假昨日開展，首日已有約70萬港人出境，再創疫情以來新高，意味接近每十個港人就有一個離境，各口岸人頭湧湧，踏入假期第二日，離境人潮有所緩和，所有陸路口岸大致正常。對於港人「北上大遷徙」前往內地消費，本地零售及餐飲業叫苦連天，有飲食業界人士以「慘淡」來形容本土消費市道。



餐飲聯業協會會會長黃家和預料，長假期本港食肆整體生意跌兩成，晚市更跌三成，認為港人北上已成為常態。黃家和指，港人出境數字比入境訪客高太多，現時平均每日僅10萬訪客入境，雖然香港加強與內地融合並非壞事，但消費力嚴重外流，認為當局要加大力度，吸引旅客來港。他指香港最近有很多盛事，但只惠及個別地區如會展、中環、尖沙咀，其他地區仍十分淡靜，批評當局舉辦的活動未能令各區受惠。對於最近有連鎖茶餐廳結束多間分店，他指新界北租金貴、乏缺人手，自然服務欠佳。對於尖沙咀有大型商場推出5小時免費泊車優惠，他指不少商場都受到影響，反映本地消費仍差，又指「個個商場如倒模」欠新鮮感。