港人12.4遊泰可用轉數快 金管局︰匯率有競爭力

金管局指出，12月4日起，香港與泰國快速支付系統「轉數快」及PromptPay將互聯互通，屆時港人可在泰國用FPS付款，訪港泰國遊客也可在接受FPS支付的商戶使用PromptPay付款。

愈來愈多人使用轉數快(FPS)「過數」，下月起更可以旅行時用作購物付款。金融管理局表示，香港與泰國的快速支付系統下月接通，12月4日起，港人可在泰國使用「轉數快(FPS)」付款。就匯率和兌換細節，金管局指，兩地仍在商討，但強調一定具有競爭力。

金管局總裁余偉文在香港金融科技周論壇上表示，「如果可以跨境使用轉數快服務，可以令大家旅遊更方便。用香港轉數快，可在泰國當地超過800萬個商戶，可以用轉數快、掃二維碼付款，兌換亦會當場進行。」目前約有近5萬個香港轉數快商戶可以選擇使用轉數快二維碼收款。他又指，轉數快用戶已超過1,200萬個，而PromptPay在泰國也廣泛應用，雙方系統完全可以應對增加的交易量。兩地機構就匯率和兌換細節，仍在商細中。

旅居泰國的港人胡慧沖說，當地非常流行電子支付，技術亦很成熟，「一些夜市及街邊小販，有時都唔收現金，只掃碼」，相信安排有助兩地旅遊發展。

金融界立法會議員陳振英提醒，「轉數快」屬即時轉帳，加上部分港人未必完全掌握泰國情況，如果在當地使用「轉數快」，建議光顧信譽良好商戶，用作簡單及小額消費，如果涉及大額消費，建議使用信用卡付款，以便有途徑追討。

另外，出席同一場合的財庫局長許正宇表示，政府支持金融機構及企業開拓數字人民幣跨境應用於零售支付及雙向聯通方面。他說，八達通和本地銀行早前已合作，令北上的市民能夠使用數字人民幣於內地零售消費。下一步將使用香港市場的基建進行數字人民幣零售結算，令內地旅客來港時在零售層面亦可使用數字人民幣。對於有關時間表，他表示，要視乎技術和具體情況。