港企招聘意欲按季增5個百分點 三成料未來3月加人手

人力資源服務供應商萬寶盛華大中華(ManpowerGroup)香港，昨日公布今年第二季「就業展望調查」報告，經季節性調整的數據顯示，來季就業展望指數為正11%，按季上升5個百分點；受訪的525名香港僱主中，有30%預算未來3個月將增加人手，縮減人手則有19%；另有50%表示未有計劃調整員工數目。

最新失業率雖然微升0.1個百分點、至3.2%，但本港企業招聘意欲仍穩步上升。有調查發現，本港來季就業展望指數為正11%，按季升5個百分點，受訪香港僱主中，30%預算未來3個月將增加人手；企業對未來員工薪酬保持樂觀態度，今年平均加薪幅度3%。八成受訪僱主表示今年將會加薪。

七大行業中,運輸及物流業就業展望最差、負25個百分點，主要受到國際貿易摩擦和關稅政策影響,招聘意欲低迷。其餘六大行業就業展望正面，當中醫療保健及生命科學業最高,展望指數達正31%；其次為資訊科技業及消費品及服務業，分別錄得正27%和正18%。

該公司高級副總裁徐玉珊表示，雖然本港最新失業率微升，但仍處於低水平，短期內勞工市場仍是平穩，勞工市場正逐漸復甦，預期年內失業率將維持3.1%至3.3%水平。

強積金對沖安排將於5月1日起取消，她認為，措施已公布一段時間，政府亦有計劃支援僱主過渡，加上個別行業仍然存有人手短缺問題，相信不會出現大規模裁員。