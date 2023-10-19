港企明年加薪幅度勝過去4年 各職級料增3.5%~3.8%

港人生活復常，各行各業再次回復正軌。有調查顯示，受訪機構的平均僱員流失8.9%至26.4%，為挽留人才，加薪是最直接誘因，預計明年香港企業各職級整體加薪預測為3.5%至3.8%，較過去4年好，更接近2019年疫情前的增長水平(3.9%至4.1%)；亦較受訪大灣區內地企業高(2.8%至2.9%)。

香港浸會大學工商管理學院人力資源策略及發展研究中心等合辦的「2023粵港澳大灣區薪酬及福利調查」，在7至9月期間共收回292份問卷，約18.3萬僱員參與調查。87份來自香港機構，21份來自澳門機構，184份來自廣東省城市機構。

香港方面，87間香港機構今年度各職級平均加薪3.2%至3.8%，有7間凍薪，在剔除凍薪機構後，80間機構的加薪介乎3.6%至4.3%。展望2024年度加幅介乎3.5%至3.8%。剔除7間凍薪機構，其餘機構的整體加薪預測介乎3.8%至4.1%。

除薪酬外，82.8%企業亦有提供員獎勵計劃，主要為非固定花紅和提供培訓。至於福利方面，四成機構向員工提供全薪的「生日假」；至於「考試假」平均為2.2至4.3日，較去年平均多了0.5日。

受訪機構的平均僱員流失介乎8.9%至26.4%，晉升及發展機會和薪酬是離職主因。59間機構有職位空缺，佔總僱員人數2.3%。當中中小型機構佔比達7.2%。

大灣區企業料加薪2.8%至2.9%

大灣區方面，184間參與機構，今年平均薪金加幅介乎2%至2.2%。剔除凍薪機構後，115間機構實際加幅4.4%至5%。2024年度的薪金調整幅度預測，177間機構有提供數據，預測加幅為2.8%至2.9%。扣除凍薪機構後，136間機構加薪介乎4.3%至4.5%之間。