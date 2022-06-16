港企用廢棄矽研新固體氫能載體　在場製新氫能解安全問題

減低碳排放全球議題，各國都著手從使用化石燃料轉移到綠色能源，高能效低污染的氫能成新寵。但氫氣屬易燃氣體，不少人擔心運輸和貯存安全問題。有本地科技公司研出新氫能載體，可以按需求在零售層面即場生產氫能，解決安全問題，為全球氫能帶來突破，預計本年底至明年初在香港和歐洲獲批使用。

盈保先進科技有限公司利用廢棄太陽能板上的矽，研發出新固態氫能載體「矽砂(Si+)」，原材料可為廢棄太陽能板上的矽。在特定儀器內加入Si+、水和固體燒鹼混合後，便會釋放水中含有的氫，從而收集並獲得純氫氣。盈保聯合創辦人及行政總裁劉培生表示，目前若想運輸氫前，須以攝氏零下253度環境將氫液態化，成本較高，但Si+屬固態，可在常溫運輸、加上性質穩定不易燃，成本大大減輕；另方面， Si+ 使用過程簡單，可按需求在地即時生產氫能，令氫氣站可減少貯存量，降低危險性。他強調，生產氫能過程中無污染物和碳排放，而化學反應後所產生的水玻璃(矽酸納)，可配製用於綠色建築物料，物盡其用。

劉培生指，現正與不同企業傾談合作，技術上預計本年底至明年初在香港和歐洲可用於建築公司、汽車公司等使用，合作項目包括汽車氫氣站和家用發電機。但他補充指，因Si+只接觸水便會釋出部分氫氣，現時仍被消防處當作為危險品，故目前仍需與港府各部門商討及了解，相關解決方法。