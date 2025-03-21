港低空經濟起飛 首批38試點 無人機送藥 送餐 送AED機 李家超：八仙過海 各顯神通

以無人機送藥到離島、在公園接「飛機送餐」等情景，將在香港出現！港府致力發展低空經濟，自去年起共接獲由72個申請者提交的「監管沙盒」試點項目申請，昨公布38項首批試點項目名單，首階段試驗半年。申請機構包括內地企業、本地公司、政府部門和大學研發機構，服務涵蓋物流配送、公共服務和科研應用等。行政長官李家超形容發展低空經濟進入「八仙過海，各顯神通」的時代，又指時代不再是空中樓閣，而是一道智慧天梯，為大家登高望遠，帶來天際機遇。攝影：蘇文傑 低空經濟「監管沙盒」啟動禮昨於香港科技大學舉行，10個「監管沙盒」試點項目及5個與低空經濟應用相關的機構或政府部門在啟動禮上設展示，試點將涉不同範疇。其中，中國移動與瑪嘉烈醫院合作，通過配備恆溫箱的無人機開展低空醫療配送。醫院頂樓將設置3個停機坪、兩部機載重4公斤的無人機，全程由醫護人員實地操作，並透過應用程式通知工作人員，以超視距一鍵飛行，配送緊急的藥物或抽樣樣本，以節省藥物配送成本和減少配送期間非醫護人員之接觸。

順豐集團旗下豐翼科技望建立離島地區空中運輸通道，將在數碼港場地開展無人機送藥試點項目。計劃以「方舟20無人機」配送藥物及其他物品至局部離島地區，亦可用於城市間的貨物配送，相比傳統貨車效率更高，希望能提升物流效率。 此外，美團旗下Keeta Drone亦聚焦於開展即時無人機配送服務。將以其載重2.5公斤的第四代無人機，計劃在4月份開展首條跨海航線——香港科學園白石角長廊至馬鞍山公園，預計飛行配送時間為不超過10分鐘，但須視乎出餐和取餐情況。該企業香港業務及公共事務負責人閆琰指出，無人機配送預算可比傳統地面配送節省約一半時間；參考目前內地情況，收費與傳統地面配送相若。

香港消防處大型無人機提供救援物資至行山地帶 。

以無人機支援緊急救助 另一方面，香港消防處在是次項目中提交了兩個申請，包括以大型無人機提供救援物資至行山地帶，如拯救繩、抬床等和設立自動化監控機場，以人工智能進行山火或船舶偵測等。消防處助理消防區長(行動發展)王德輝指出，大型無人機重量為65公斤；載重30公斤。以往遇上較複雜的攀山救援行動時，10公斤的抬床和約15公斤的200米繩索均須消防員自行背上山，步行時長約1小時；若轉用無人機，則可能大大減少所需時長至10分鐘。因總重量為95公斤的大型無人機超出目前法例規定的25公斤，暫時亦還未進行驗收測試，所以須待接下來民航處安排試飛，並在當局修例後才能落實應用。 此外，由香港科技大學低空經濟研究中心旗下學生團隊AeroRelief，與其合作夥伴香港復甦學會及中國聯通，亦研發以無人機進行緊急救援，將緊急醫療設備如AED機、強心針或抗敏藥物等，部署到偏遠地區。目前無人機的載重為2公斤，新研發的無人機則能載荷5至6公斤，飛行距離為10公里，時長為10分鐘，電力續航時長則可維持半小時。團隊正計劃於科大校園修建機場，以麥理浩徑為試點，並與警務處商討合作。當在山嶺發現有人士透過HKSOS求助，便可即時發送訊息至機器，團隊會根據電話號碼發送SMS訊息，透過訊息取得手機位置，即時調派救援物資。團隊指出，雖然目前機器須以人手操作，期待約半年至一年後可以研發出全自動化機場，當有人求助時便可由科大機場自動起飛送物資到現場。

低空經濟成為經濟新增長引擎 試點項目與社會民生和經濟發展息息相關，行政長官李家超在啟動禮致辭稱，低空經濟是國家戰略性新興產業，亦是發展新質生產力的範例，不僅能夠衍生一系列產業，應用場景亦非常廣闊。是次所啟動的「監管沙盒」項目涵蓋了緊急救援、無人機配送、維修和安全檢查、監測、系統技術等，是公眾可以「看得見、摸得到」的低空經濟，望為市民帶來智慧生活新體驗，成為經濟的新增長引擎。 運輸及物流局長陳美寶則指出，低空經濟不再是遙不可及的概念，望能將創科融入生活，亦用生活推動創科。接下來將用半年時間進行第一階段試驗項目，之後再開放第二批申請。又指將盡快在第二季內提出修例建議，包括放寬小型無人機載重限制，甚至是無人機模型的重量，以及納入相關國際標準。她強調所有項目均會以安全為本，會平衡各個項目的風險。 ■部分低空經濟試點項目■ 科大低空經濟研究中心旗下學生團隊AeroRelief

(合作夥伴香港復甦學會中國聯通)

•無人機緊急救援

•將緊急醫療設備部署到偏遠地區

•如AED機、強心針、抗敏藥物等

載重：(舊機)2公斤(新機)5至6公斤

航程：10公里(時長：10分鐘內)

續航時間：30分鐘 中國移動

•通過無人機開展低空醫療配送

•與瑪嘉烈醫院合作

•配備恆溫箱

•配送藥物或抽樣樣本

•節省藥物配送成本

•減少配送期間非醫護人員之接觸

載重：4公斤 香港消防處

1)大型無人機提供救援物資至行山地帶

包括拯救繩、抬床

重量：65公斤

載重：30公斤

性能：5公里山路只需時10分鐘

2)設立自動化無人機監控機場

以人工智能進行山火偵測等 美團旗下 Keeta Drone

城市低空即時物流配送

•預期4月份開展首條跨海航線—

(香港科學園白石角長廊—馬鞍山公園)

載重：2.5公斤

飛行速度：每秒10米

飛行配送時間：不超過10分鐘(須視乎出餐和取餐時間) 順豐集團旗下豐翼科技

•建立離島地區空中運輸通道

•以方舟20無人機配送物品

載重：5公斤 航程：40公里