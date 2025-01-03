港僅一人完成維修C919訓練 政府：如有需要可引專才

國產大型客機C919元旦起，執飛上海至香港的定期商業航班。運輸及物流局長陳美寶表示，民航處自2012年起參與C919的內地認證工作和派員接受培訓，如短期內有需要更多人員支援維修工作，可考慮經專才計劃或工作簽證來港。
全港現時僅有一名持牌工程師完成C919機型的維修訓練，陳美寶在一個電台節目指，本港在飛機維修方面具備豐富經驗和完善配套，重申香港有能力支持C919的維修及配套工作，又稱政府會與香港國際航空學院研究，未來適時提升培訓名額。
信港有優勢助打入國際市場
展望未來，陳美寶稱會先做好C919的推廣和配套，再拓展更多可以派C919營辦航線的內地航點，「如果我哋要走得遠，就一定要坐得穩。」她指，機場三跑道系統落成後，容量比過去增加50%，政府會在這方面謀求不同商機，而未來20年預計全球旅客將增長約6.1%，當中中國旅客增長約一成一，全球共需要約4.2萬架飛機，相信香港有優勢幫國產飛機打入國際市場。
另外，香港飛機租賃和航空融資協會會長許漢忠在同一節目稱，飛機租賃公司可以在港購入C919飛機，再租予航空公司，又認為中國商飛始終會有海外市場，而香港是國際航空及金融中心，希望可利用這個機會，增加香港可以做的資產。