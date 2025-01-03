港僅一人完成維修C919訓練 政府：如有需要可引專才

國產大型客機C919元旦起，執飛上海至香港的定期商業航班。運輸及物流局長陳美寶表示，民航處自2012年起參與C919的內地認證工作和派員接受培訓，如短期內有需要更多人員支援維修工作，可考慮經專才計劃或工作簽證來港。

全港現時僅有一名持牌工程師完成C919機型的維修訓練，陳美寶在一個電台節目指，本港在飛機維修方面具備豐富經驗和完善配套，重申香港有能力支持C919的維修及配套工作，又稱政府會與香港國際航空學院研究，未來適時提升培訓名額。