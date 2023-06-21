港全球競爭力排第七跌兩位 新加坡續成亞太區之首

瑞士洛桑國際管理發展學院發表《2023年世界競爭力年報》，本港今年排名第七，較去年下跌兩位。在4個競爭力因素當中，本港繼續在政府效率一環取得全球第二位，基礎建設排名亦微升至第十三位。不過，本港經濟表現的排名由第十五大跌至第三十六，營商效率也由第七位跌至第十一位。

全球競爭力排名最新結果出爐，本港下跌兩位至世界排名第七，區內競爭對手新加坡的名次雖亦下跌，但仍高於本港。另外，本港亦落後台灣一級。港府發言人表示，報告肯定香港繼續為全球最具競爭力的經濟體之一，又相信隨著本港恢復與內地和世界各地的全面連接，今年經濟會有顯著改善。

疫情影響經濟表現營商效率

港府解釋，兩項因素下跌緣於去年受新冠肺炎疫情高峰影響，以及經濟去年顯著轉弱並出現負增長。

至於世界其他地區的競爭力，今年由歐洲國家包辦首三位，包括蟬聯榜首的丹麥、上升9位至第二的愛爾蘭，以及微跌1位的瑞士。同樣微跌1位的新加坡位列第四，是亞太區之冠，台灣和阿聯酋亦分別排名第六和第十。

維持競爭力有賴一國兩制優勢

港府發言人回應稱，年報肯定本港繼續為全球最具競爭力的經濟體之一，形容有賴於「一國兩制」下的獨特制度優勢，包括繼續實行普通法、司法機構獨立行使審判權等。

本港去年處於疫情高峰，發言人指這為本港帶來艱鉅挑戰，嚴重影響經濟表現，整體競爭力排名因此較去年下跌兩位。隨著本港復常、恢復與內地和世界各地的全面暢順連接，港府相信經濟今年會顯著改善。

發言人又說，政府會警惕和應對經濟體之間愈趨激烈的競爭，進一步提升香港的競爭力。