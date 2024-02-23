港八大富豪身家齊縮水 李嘉誠失7% 鄭家純減逾兩成

福布斯公布2024年度香港50大富豪榜，財富由去年3,240億美元，跌8.6%至2,960億美元(約2.3萬億港元)，當中30名富豪資產縮水，包括首八大富豪，如蟬聯首位的長和系創辦人李嘉誠，身家為362億美元(約2,824億港元)，去年為390億美元，減少7.2%，第二及第三位為恒基地產(012)創辦人李兆基及新世界發展(017)主席鄭家純及其家族，身家分別270億美元及221億美元。

頭十名富豪普遍與去年相同，只有輕微變動。李兆基身家有270億美元，按年少11%；鄭家純則有221億美元，減幅達23.5%或68億美元(約530億港元)，但以金額計跌幅最勁。

恒地昨日收報22.05元，今年累跌8.3%，新世界收報9.92元，今年累瀉逾18%。