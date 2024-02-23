港八大富豪身家齊縮水 李嘉誠失7% 鄭家純減逾兩成

福布斯公布2024年度香港50大富豪榜，財富由去年3,240億美元，跌8.6%至2,960億美元(約2.3萬億港元)，當中30名富豪資產縮水，包括首八大富豪，如蟬聯首位的長和系創辦人李嘉誠，身家為362億美元(約2,824億港元)，去年為390億美元，減少7.2%，第二及第三位為恒基地產(012)創辦人李兆基及新世界發展(017)主席鄭家純及其家族，身家分別270億美元及221億美元。
頭十名富豪普遍與去年相同，只有輕微變動。李兆基身家有270億美元，按年少11%；鄭家純則有221億美元，減幅達23.5%或68億美元(約530億港元)，但以金額計跌幅最勁。
恒地昨日收報22.05元，今年累跌8.3%，新世界收報9.92元，今年累瀉逾18%。
受累股樓下滑 IPO低迷
福布斯指，預期本港去年經濟增長僅3.2%，受到旅遊及消費帶動，不過，後疫情的復甦表現不似預期，同時新股(IPO)市場低迷、樓市下滑、恒生指數累挫28%等等因素影響。其中李嘉誠身家則受累長江實業集團(1113)股價下滑拖累，恒地期內股價更累瀉三成。
第四名及第五名分別是李錦記李氏家族及九龍倉(004)高級顧問吳光正，與2023年度排名相同，前者財富為177億美元(約1,380億港元)，按年減8.2%，後者則為137億美元(約1,068億港元)，少18.9%。
華人置業(127)創辦人劉鑾雄及新鴻基地產(016)大股東鄺肖卿排名則對調，今年分別排第6及第8；劉鑾雄財富有131億美元(約1,021億港元)，按年僅微跌0.8%，鄺肖卿身家則有114億美元(約889億港元)，但減幅高達25%。
至於阿里巴巴(9988)主席蔡崇信及人稱「玩具大王」旭日國際主席蔡志明，兩人身家均未有變動，維持85億美元及82億美元，排名仍穩守第九及第十位。
周凱旋及周勝馥首次入榜
今年新面孔包括李嘉誠旗下維港投資(Horizons Ventures)聯合創始人周凱旋(Solina Chau)，排第35，身家約23億美元；Lalamove創辦人周勝馥(Shing Chow)則排41位，身家約19億美元；以及排34位、控制怡和集團的Keswick家族，身家約23.5億美元。
蘇海文身家多14% 逆市奇葩
另外，航運業逆市奇葩，已故船王包玉剛的大女婿、BW集團主席蘇海文(Helmut Sohmen)排名上調至第14位，身家約62.5億美元，按年增13.6%或7.5億美元。緊隨其後為董建華家族，身家62億美元，排名跌至第15位，財富縮水5%。