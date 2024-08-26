港公務員申居台遭拒　消息指涉「發假誓」被停職

一名香港公務員在2022年底向台灣內政部移民署，申請隨同台籍配偶在台灣「依親居留」被拒，其後向當地法院提出上訴，聲稱自己職務與軍事、黨務、國安等具政治性機關無任何關連，並表明「所有公務員都被迫要簽署效忠(香港特區政府)聲明」，他未來不會辭職，平日繼續在香港上班，周五至周日到台灣生活，惟有關上訴至今年7月終被駁回，當地法院指原告有危害安全疑慮。有傳媒引述消息，指該公務員在事件曝光後已被停職，面臨進一步處分，公務員事務局及房屋署不評論個別個案。

上訴稱被迫簽效忠聲明 事件源於相信是該名陳姓公務員的妻子在網上討論區發文，表示自己幫丈夫申請台灣居留證被拒，就算他們上訴到台北高等法院亦沒有用，稱「被扣上你有國安問題、侵害台灣主權的大帽子駁回！」又提醒網友若有配偶是香港公務員，「就千萬不要再試圖去申請(台灣居留)」。 據了解，該名陳姓公務員是香港房屋署的職員，台灣當地的法庭判決書提到他職責只是「負責監督公屋地盤土木工程」，已簽署效忠香港政府聲明，表明未來不會辭職，又引述他指所有公務員都「被迫」要簽署效忠香港政府的聲明，證明公務員對香港政府「無任意拒絕能力」。判決認為若批准他在台灣居留又不辭職，「形同人在臺灣地區為香港政府異地辦公」，會有危害台灣當地安全的疑慮。

政府電話簿已無當事人姓名 消息指，事件在網上曝光後，香港特區政府已得知該名陳姓公務員的全名，認為他有「發假誓」之嫌，勒令他停職，現時在政府電話簿內己搜查不到該名公務員的姓名。 政府：不評論個別個案 公務員事務局及房屋署回覆查詢時均指，不評論個別個案及任何相關言論。公務員事務局說，根據《基本法》和《公務員守則》，擁護《基本法》、效忠香港特區和對香港特區政府負責等，是公務員的一貫責任，亦是政府和社會對他們的一貫期望和要求，無論在公務員宣誓或簽署聲明前或後，已然存在相關的期望和責任。