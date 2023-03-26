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2023-03-26 22:18:23

港初創公司研液流電池 或能替代咪錶鋰電池 壽命可達20年

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易池新能盧怡君(中)及其團隊致力研發及優化「安全及低成本的液流電池」。

易池新能盧怡君(中)及其團隊致力研發及優化「安全及低成本的液流電池」。

各國發展可再生能源，其中一個技術樽頸，是依賴有過熱著火風險的鋰電池作為能源儲存。本港有初創公司成功研發既安全，成本又低的新型液流電池，預料可取代鋰電池，成為大規模儲能設施。該初創公司獲煤氣公司成為戰略投資者，正與政府部門、企業洽商合作，準備大規模生產，進軍全球的儲能設備市場

現時本港路邊停車收費錶用鋰電池供電，雖然能量密度高、體積小，但如果頻繁地反覆充電和放電，鋰電池可能過熱甚至著火，因此咪錶不會安裝太陽能板為電池充電，要靠人手定期更換電池。

中大機械與自動化工程學系教授Luquos Energy(易池新能)創辦人盧怡君正與咪錶管理公司合作，測試於咪錶應用液流電池。她解釋，液流電池的儲電介質是水溶液，不會有火警風險，如改用其公司開發的「鋅—碘—溴電解液液流電池」，便可實現在咪錶安裝太陽能板為電池充電，使用百分百的綠色能源。電池預計使用1520年也毋須更換，對比壽命只有幾年的鋰電池，划算很多。

煤氣公司提供戰略投資及場景應用支援

盧怡君坦言，初創公司的路並不易走，除了需要投入大量資金作研究、實驗，在寸金尺土的香港建立實驗室或研究中心也非常困難，她慶幸項目早前獲煤氣公司和國家電投聯合舉辦的首屆「TERA-Award 智慧能源創新大賽」季軍，並得到煤氣公司數千萬港元的戰略投資，令綠色能源科技有機會發展。盧透露，已有不少企業、機構，包括停車場公司、污水處理公司向他們洽商購買液流電池，或找合作提供充電服務。

易池新能有限公司去年憑「安全及低成本的液流電池」項目於由煤氣公司和國家電投聯合舉辦的首屆 「TERA-Award 智慧能源創新大賽」中奪得季軍。 團隊現正與停車咪錶管理公司合作，進行「鋅—碘—溴電解液液流電池」咪錶試驗計劃
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