港初創公司研液流電池 或能替代咪錶鋰電池 壽命可達20年

易池新能盧怡君(中)及其團隊致力研發及優化「安全及低成本的液流電池」。

各國發展可再生能源，其中一個技術樽頸，是依賴有過熱著火風險的鋰電池作為能源儲存。本港有初創公司成功研發既安全，成本又低的新型液流電池，預料可取代鋰電池，成為大規模儲能設施。該初創公司獲煤氣公司成為戰略投資者，正與政府部門、企業洽商合作，準備大規模生產，進軍全球的儲能設備市場。

現時本港路邊停車收費錶用鋰電池供電，雖然能量密度高、體積小，但如果頻繁地反覆充電和放電，鋰電池可能過熱甚至著火，因此咪錶不會安裝太陽能板為電池充電，要靠人手定期更換電池。