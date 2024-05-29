港劍擊隊4人出戰巴黎奧運 張家朗︰享受比賽

本港劍擊隊7月出戰巴黎奧運，分別在男、女子花劍，及男、女子重劍，共取得4張個人賽「入場券」。第三度出戰奧運、爭取衛冕男子花劍個人賽金牌的張家朗昨表示，心態上比上屆東京奧運更成熟，並指不會給自己太大壓力，希望好好享受比賽。
出戰巴黎奧運的本港劍擊隊，張家朗與女子重劍江旻憓今次是第三度出戰奧運。而何瑋桁及陳諾思分別參加男子重劍及女子花劍項目，則首度參戰奧運。
劍神︰心態較上屆成熟
「劍神」張家朗在東京奧運男子花劍個人賽勇奪金牌，今年力爭衛冕；張家朗昨稱與出戰東奧相比，今次心態上更加成熟，與教練磨合得更好，「目標當然係想攞獎牌，但係都唔想俾成績太影響到自己，俾自己太大壓力。」對於早前在國際劍聯花劍大獎賽上海站奪冠，他形容為他注入強心針，「無論係技術上或發揮上都增加咗信心。」
對於無法以團隊賽資格與隊友一起出戰巴黎奧運，張家朗則大嘆可惜，「因為上一屆出咗線，但其實今屆表現得更好，所以會覺得好可惜。」又指將會視下月底在科威特的亞錦賽為奧運前的練習賽冀取得佳績，而在亞錦賽結束後，張家朗與陳諾思將會在出戰奧運前先到法國特訓。
江旻憓︰望大家看得開心
江旻憓對第三度出征奧運感期待，並感謝教練及團隊想盡辦法幫助她進步，「令我愈練愈覺得，無論輸贏都令我更加鍾意呢項運動，所以希望喺嚟緊奧運可以努力打出自己最好嘅成績。」問及今屆奧運目標，江旻憓則表示，期望令大家能看得開心，「希望大家睇到我哋打比賽會想做多啲運動，就算唔鍾意劍擊都可以鍾意做其他運動，可以帶到正能量俾社會已經會覺得好自豪。」
何瑋桁則坦言參加奧運一直是他的夢想，「目標希望去到8強，發揮到100%或再多啲嘅努力。」他又稱，上次杭州亞運能取得佳績令他信心大增，期望保持最好狀態出戰奧運。陳諾思表示，首次參賽的心情相當興奮，直言未有為賽事定下明確目標，「希望自己可以好好享受個舞台，爭取到好成績。」
江旻憓的女子重劍個人賽，將於7月27日上演；何瑋桁和陳諾思的男子重劍及女子花劍個人賽於7月28日進行；張家朗的男子花劍個人賽則於7月29日舉行。