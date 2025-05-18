港匯強勢金管局注資1290億 陳茂波：密切監察維持金融穩定

財政司長陳茂波今日(18日)發表網誌指，今個月初港元匯率持續偏強，貼近7.75兌一美元，並四度觸發「強方兌換保證」，金管局多次承接了市場的美元沽盤，合共向市場注入約1,290億港元。資金流入令流動性充裕，本地銀行同業拆息回落。惟資金流向和利率走勢受多個內外因素影響而存在變數，特區政府和監管部門會繼續密切監察市場變化，維持金融穩定。

陳茂波表示，今年以來，港股反覆向好。雖然因關稅戰影響港股在四月初曾一度受壓，其後反覆向上。恒生指數上周五收報23,345點，累計升幅約16%，跑贏其他主要市場。大市交投亦有所增加，以4月份為例，平均每日成交超過2,700億元，較去年同期上升1.4倍。此外，新股市場亦非常暢旺。本周二，港交所將迎來一家備受矚目的內地新能源龍頭企業新股上市，是今年以來全球最大型的新股集資活動，亦令本港今年的新股集資額累計至超過600億元，較去年同期多逾6倍，融資規模暫居全球首位。

他又指，國際資金流向一方面揭示投資者對未來發展趨勢的判斷和布局，另一方面亦是市場情緒的溫度計，反映市場對政經局勢的評估。市場現時除了擔心美國的單邊主義政策衝擊全球經濟，影響未來增長前景外，亦憂慮華府債務所引發的長期利率上行風險。在全球經濟前景面臨多重不確定性之際，國家穩經濟、穩預期的措施成效逐漸顯現，透過秉持「不惹事也不怕事」的原則應對關稅戰，贏得國際上廣泛的認同和支持。

