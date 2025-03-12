港區人大代表團提兩聯名建議 設「購房資金通」便利內地高才置業

根據目前內地外匯管理的規定，每人每年可兌換相等於5萬美元的外幣。李慧琼指，上述額度不足以令有意在港置業的內地人士購房或租樓，故建議設立「住房購房資金池」，金額100億至200億美元，有限度放寬外匯管制，方便兩地人才置業。

一連七日的十四屆全國人大三次會議昨閉幕。全國人大香港代表團通過提出兩項聯名建議，當中全國人大常委李慧琼提出建立「購房資金通」，容許兩地居民以匯款方式，把資金用作置業。但有經濟學者表示，樓市要宏觀經濟支持，僅這些措施未必能支持樓市。

就建立「購房資金通」，經濟學者李兆波表示，樓市要宏觀經濟支持，僅這些措施未必能支持樓市。他認為，現時像高才通和投資移民也能置業，重點是為何他們要在港置業或投資。

另一項是港區人大代表陳帆及陳曉峰共同建議的成立碳交易發展中心，聯合特區政府、上海環境能源交易所、港交所、專業團體共同組建，以建立統一碳登記系統、制定全生命周期綠色建築標準，推行強制分級認證、設立跨境碳交易爭議仲裁專庭等。兩項建議均獲得至少30名港區人大代表聯名，以香港團名義提交。