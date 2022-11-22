港區人大換屆選舉下月15日舉行 19人會議主席團順利誕生

港區人大代表下月15日舉行換屆選舉，負責選出新一屆港區人大代表的選舉會議，昨舉行第一次全體會議，並推選出19名主席團成員，特首李家超任主席團常務主席，成員包括全國政協副主席梁振英等。身兼主席團成員的4名現屆港區人大代表，將不會參與換屆選舉。
港區第14屆全國人大代表選舉會議第一次全體會議昨在灣仔會展舉行，中聯辦主任駱惠寧出席；主持會議的全國人大常委會秘書長楊振武指，選舉會議成員負責選出人大代表，責任重大，「任何利用這次選舉危害國家主權、安全，挑戰中央全面管治權和香港特別行政區基本法權威，對內地進行滲透破壞活動的行為，都是對底線的觸碰。」
選舉會議成員以1,100票贊成，無人反對和棄權，7人表決無效下，通過19人會議主席團名單，李家超是主席團常務主席，成員有梁振英、譚耀宗、陳馮富珍、譚惠珠、葉劉淑儀及多名人大代表和政協常委。而全國政協副主席董建華不在名單上。《基本法》委員會副主任譚惠珠任新聞發言人。通過名單後，主席團隨即召開首次會議，以確定候選人提名時間和換屆選舉日期等。李家超因確診以視像方式出席主席團會議，他稱，會確保選出堅定愛國愛港人士，並具有廣泛代表性，參政議政能力較強，香港人民滿意的全國人大代表。
身兼主席團成員的4名現屆港區人大代表將不會參與換屆選舉，包括人大常委譚耀宗、香港中旅前副主席盧瑞安、基本法委員會委員黃玉山，以及立法會議員廖長江。譚耀宗昨出席會議後透露，不會參加下屆選舉，指自己「年紀都不輕了」，又稱7月時已有不連任決定，亦得到中央尊重。他解釋自己有一定年紀，人大代表工作可由其他更合適人士擔任，並指「(任內)我沒有遺憾，只覺得很光榮。」今後仍會為國家建言獻策。
換屆選舉將於下月15日舉行，根據選舉辦法規定，1,423名選舉會議成員，將選出36名全國人大代表，遞補名額則有3個。參選人要從選舉會議成員取得最少15張提名票，提名期為本月23至30日。與上屆相同安排，參選人要簽署聲明擁護國家憲法和基本法、無接受外國機構或個人提供的資助，並新增一條列明如因危害國家安全被判有罪，會從候選人名單中除名，而持有外國護照或BNO亦可參選，但須作參選聲明。