港區人大換屆選舉下月15日舉行 19人會議主席團順利誕生

選舉會議成員以1,100票贊成，無人反對和棄權，7人表決無效下，通過19人會議主席團名單，李家超是主席團常務主席，成員有梁振英、譚耀宗、陳馮富珍、譚惠珠、葉劉淑儀及多名人大代表和政協常委。而全國政協副主席董建華不在名單上。《基本法》委員會副主任譚惠珠任新聞發言人。通過名單後，主席團隨即召開首次會議，以確定候選人提名時間和換屆選舉日期等。李家超因確診以視像方式出席主席團會議，他稱，會確保選出堅定愛國愛港人士，並具有廣泛代表性，參政議政能力較強，香港人民滿意的全國人大代表。

身兼主席團成員的4名現屆港區人大代表將不會參與換屆選舉，包括人大常委譚耀宗、香港中旅前副主席盧瑞安、基本法委員會委員黃玉山，以及立法會議員廖長江。譚耀宗昨出席會議後透露，不會參加下屆選舉，指自己「年紀都不輕了」，又稱7月時已有不連任決定，亦得到中央尊重。他解釋自己有一定年紀，人大代表工作可由其他更合適人士擔任，並指「(任內)我沒有遺憾，只覺得很光榮。」今後仍會為國家建言獻策。

換屆選舉將於下月15日舉行，根據選舉辦法規定，1,423名選舉會議成員，將選出36名全國人大代表，遞補名額則有3個。參選人要從選舉會議成員取得最少15張提名票，提名期為本月23至30日。與上屆相同安排，參選人要簽署聲明擁護國家憲法和基本法、無接受外國機構或個人提供的資助，並新增一條列明如因危害國家安全被判有罪，會從候選人名單中除名，而持有外國護照或BNO亦可參選，但須作參選聲明。