港區人大選舉下月舉行　譚惠珠：持外國護照和BNO可參選

「港區人大代表選舉」在12月舉行，今日(21日)在會展舉辦選舉會議的第一次全體會議，並產生19人的主席團，以決定下月選舉的日期、時間等安排，當中確診正在隔離的特首李家超被選為常務主席，而《基本法》委員會副主任譚惠珠就被選為新聞發言人。譚惠珠宣布新一屆「港區人大代表選舉」提名期由本月23日至30日舉行，並於12月15日上午進行投票，又說持BNO或外國護照人士可以參選。

指 凡具中國血統中國領土出生者均視為中國公民

譚惠珠被問到持有英國國民(海外)護照BNO或外國護照人士可否參選人大時，她指1996年全國人大常委會曾就有關議題作解釋，凡具有中國血統的香港居民出生在中國領土，包括香港及其他符合國籍法規定具中國國籍者，不論是否持有外國護照、旅遊證件或BNO等，都視為中國公民，可以參選，並指根據中方與英方之間簽訂備忘錄，持有BNO者可為中國公民，認為持BNO人士可參選，但必須作參選聲明。

她補充，今次「港區人大代表選舉」增設一項新條件，便是要求參選人沒有干犯國安罪行而被判罪，因為人大代表是使用國家權力，必須效忠，不能有任何危害國家安全的行為。

盼大家尊重 譚耀宗不參選決定

對於人大常委譚耀宗今日宣布不再參選人大代表，並有傳會由前特首林鄭月娥接任人大常委，譚惠珠稱個人參選與否並非主席團討論的事，如果譚耀宗有聲明作出解釋，希望大家尊重對方決定。