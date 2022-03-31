港區國安法｜中國駐英大使館指英撤法官搞政治操弄

英國最高法院院長韋彥德與副院長賀知義辭任香港終審法院非常任法官，是首次有海外法官在實施《港區國安法》後辭任。中國駐英國大使館表示強烈不滿和堅決反對，批評英方搞政治操弄，對《香港國安法》指手畫腳。外交部駐港特派員公署批評英方肆意詆毀香港法治。

中國駐英國大使館發言人表示，對於英方拿所謂從香港終審法院撤回在職英籍法官搞政治操弄，對《香港國安法》指手畫腳，干涉香港事務和中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。發言人指，《香港國安法》實施以來，香港社會重回安定，法治正義得以伸張，香港司法獨立依法得到有效保證，廣大香港民眾的各項合法權利和自由得到切實保障，中方全面準確貫徹一國兩制方針、維護香港長期繁榮穩定的決心堅定不移。