港區國安法｜任建峰涉違國安法被通緝 陳澤銘：律師會已展開專業操守調查

警務處國安處周一（3日）宣布懸紅100萬港元通緝8名涉嫌干犯《香港國安法》罪行的在逃人士，他們分別是任建峰、袁弓夷、郭鳳儀、郭榮鏗、許智峯、蒙兆達、劉祖廸、羅冠聰，其中任建峰是執業律師。香港律師會會長陳澤銘今日（6日）發聲明表示，留意到拘捕令當中包括一名律師會會員，並證實律師會已收到對該會員相關行為的投訴，指已根據《法律執業者條例》有關條文以及《香港事務律師專業操守指引》所載的投訴及紀律機制，對有關指控展開調查。為了對投訴人及被投訴人公平起見，所有專業操守調查均屬保密，現階段不能向外界披露任何詳情。

他指，香港國安法下的罪行是嚴重的。 因有人士被指干犯香港國安法，而上述事件受到公眾廣泛的關注，因此在現行法規容許的情況下，律師會將會按既定程序盡快處理。

陳澤銘：律師會非常重視會員的操守

陳澤銘強調，作為香港律師的監管團體，律師會非常重視會員的操守，並會秉承公正、中立及客觀的原則，基於事實和證據，根據現行法例授予的權力，嚴謹處理每宗投訴。他亦重申，律師身為法院人員，應恰當地規範自己的言行，而根據《香港事務律師專業操守指引第一冊》第一章第1.03段，不論在執業期間還是在進行獨立商業活動期間，其言行舉止都須達到恰當的標準，以切合其作為一個受尊重專業的成員的身份。