港區國安法｜夏寶龍：《國安法》具淩駕性　與本地法律不一致時特區應修例

全國港澳研究會今日(13日)舉行「保證香港國安法準確實施」專題研討會，研討會在北京設主會場，在香港灣仔會展設分會場，以閉門形式進行。全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍在北京出席並致辭。他表示，《香港國安法》具淩駕地位，當特區本地法律規定與其不一致時，應當優先適用《香港國安法》，特區應主動修改、完善本地法律，使本地法律與香港國安法實現有機統一。

引述「港人」指是 人權自由「守護神」 否認「隨意抓人回內地」

夏寶龍指，《香港國安法》立法的初衷，是為了維護國家安全、捍衛「一國兩制」，針對是香港特區維護國家安全「不設防」問題，打擊的是極少數，保護的是廣大香港居民，自實施以來，香港社會由亂到治，市民安心逛街消費，暢所欲言。他指，《香港國安法》已成為香港繁榮穩定的「守護神」，並引述「香港市民」說，《香港國安法》對絕大多數市民包括在港外國人，是人權自由的「守護神」，所謂「隨意抓人回內地審判」、「以言入罪」、「大肆濫捕」等謠言在事實面前不攻自破。

他續指，《香港國安法》執行機制最大特點是「雙執行機制」，國家安全是中央的事權，但考慮到「一國兩制」的特殊性和香港實際情況，中央通過授權香港特區承擔維護國家安全的主要責任，中央負責處理特區層面難以解決的問題，承擔最後兜底責任。他強調，要全面準確實施《香港國安法》，應堅持中央主導和特區主責相輔相成、缺一不可，人大制定《香港國安法》時，賦予《香港國安法》淩駕地位，當特區本地法律規定與其不一致時，應當優先適用《香港國安法》，特區應主動修改、完善本地法律，使本地法律與香港國安法實現有機統一。

夏寶龍強調，維護國家安全人人有責，全社會每個人都應是維護國家安全的參與者、推動者、受益者，而不是旁觀者，又指香港站在了新的歷史起點上，相信在偉大祖國作堅強後盾，有全體香港居民的團結奮鬥下，在實現中華民族偉大復興的進程中香港必將大有可為、風光無限。