港區國安法｜外交部駐港公署反對歐盟報告　促停止干預香港事務

歐盟委員會周五（18日）發表香港年度報告，指本港的民主原則、自由以及自治在2022年持續受到侵蝕。外交部駐港特派員公署表示強烈不滿和堅決反對，指報告對香港事務指手劃腳，詆毀一國兩制，攻擊香港國安法，抹黑香港人權法治狀況，敦促歐盟立即停止干預香港事務。

歐盟發表有關香港2022年的報告指：「在2022年，香港的高度自治以及應該至少在2047年前，受到保護的權利及自由繼續受到侵蝕。這事態的發展，令人進一步質疑中國對『一國兩制』的承諾。在這一年，也是國安法廣泛實行的一年。並加劇對爭取民主人士及政界的審判。」

報告提到包括初選47人案在內等在去年仍在等候審訊，支聯會解散以及《蘋果日報》創辦人黎智英仍然被囚禁等。報告指：「他們很多人自2021年1月開始被囚禁，有些更被單獨囚禁。而殖民時代的煽動法律，在國安案件中被多次使用。」

駐港公署指報告對港指手劃腳

外交部駐港公署對有關報告表示強烈不滿和堅決反對，指報告對香港事務指手劃腳，詆毀一國兩制，攻擊香港國安法，抹黑香港人權法治狀況，敦促歐盟立即停止干預香港事務。



發言人指歐盟報告罔顧基本事實，對中方維護國家安全的正義之舉橫加指責，對特區政府依法施政說三道四，對特區法院公正審判妄加置評，惡意唱衰香港光明前景，已淪為政治表演工具，毫無公信力可言。又強調，香港事務是中國內政，任何外部干預勢力都動搖不了中方堅定維護一國兩制和國家安全的決心，亦阻擋不了香港由亂到治、由治及興的歷史大勢。

歐盟有關的報告自香港1997年回歸開始，每年都會發布。