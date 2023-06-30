港區國安法｜實施3周年　政府：須防反中亂港分子伺機反撲　全體市民應增強憂患意識

今日是《港區國安法》實施3周年，特區政府發稿表示，中央在2020年制定《港區國安法》，助香港社會秩序迅速恢復，營商環境持續改善，法治得以彰顯，市民的權利和自由得到更好保障，香港局勢實現由亂到治的重大轉折，重申《國安法》列出所規定的4類危害國家安全的罪行，懲治的是極少數危害國家安全的犯罪分子，雖然香港社會整體現已回復穩定，但須時刻保持警覺，慎防反中亂港分子伺機反撲，破壞社會安寧，危害國家安全，全體香港市民應當增強憂患意識。

指 不同「軟對抗」仍 繼續發生散播

政府發言人指，當前仍然有不同的「軟對抗」通過網絡、媒體等渠道繼續發生和散播，製造矛盾，甚至煽動香港市民對中央和特區政府的仇恨；有國家和外部勢力不時假借不同事件、場合和藉口，詆毀《港區國安法》，造謠抹黑和肆意攻擊，企圖破壞香港安定繁榮，特區政府會堅定不移、全面準確實施《港區國安法》，並進一步健全維護國家安全的法律制度和執行機制，同時保障香港市民權利和自由，確保「一國兩制」實踐行穩致遠；同時香港全體市民應當遵守《國安法》，增強憂患意識，堅持底線思維，以維護香港社會整體利益、確保香港長期繁榮穩定為己任。

發言人又稱，《港區國安法》實施以來秉持有法必依、違法必究的原則，所規定的4類危害國家安全的罪行，所懲治的是極少數危害國家安全的犯罪分子，保護的是絕大多數普通市民，又說執法部門根據證據、嚴格依照法律，對危害國家安全的人、機構或組織依法採取執法行動；律政司基於證據和法律作出檢控決定，司法機關亦獨立行使審判權，所有面對刑事檢控的人都享有接受公平審訊的權利。