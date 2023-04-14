港區國安法｜康文署3年接逾千宗書籍投訴　已完成初步檢視圖書館館藏

康文署公共圖書館過去3個財政年度，共接獲約1,100多宗關於書籍意識不良，或內容可能違反《港區國安法》的投訴，當中大部分為重覆個案或涉及相同書籍、作者的投訴。署方已完成初步檢視公共圖書館的館藏資料，包括曾涉嫌出版「港獨」書籍的作者或出版商的出版物，又已按法律意見訂立準則，註銷可能違法的書籍。

公布涉違《國安法》書籍或致廣泛傳播

康文署回覆立法會特別財委會書面提問指，涉嫌違反《港區國安法》的書籍會即時從所有圖書館移除，並只有在詳細檢視並確定內容無違反相關法律後，才會將資料重新上架。2020至21年度和2021至22年度，署方分別接獲1,076宗和26宗投訴個案，而今年度截至2月28日共接獲18宗。

署方又指，公布涉嫌違反《港區國安法》或不利於國家安全等而被移除的書籍資料和清單，有機會引致個別人士、團體或機構，利用不同媒體廣泛出版或傳播有關書籍，不利於維護國安，因此未能公布有關資料。