港區國安法｜律政司反對黎智英聘英御用大狀上訴　終院下周一裁決 (更新)

【12:40更新】壹傳媒創辦人黎智英被控《港區國安法》串謀勾結外國勢力等罪，獲准騁用英國御用大律師Tim Owen來港抗辯，終審法院今日將審理律政司的上訴。案件由首席法官張舉能、常任法官李義及霍兆剛處理，預計需時一小時。

律政司指與國安法防外國勢力干預原意背道 而馳

黎智英騁用英國御用大律師Tim Owen來港抗辯，律政司提出反對，在高院及上訴庭先後敗訴後，上訴至終審法院。終審法院早上將開庭處理。律政司一方早前指，國安案件由海外大律師接辦，與國安法防止外國勢力干預的原意背道而馳；但上訴庭反駁指，本案不涉國家機密，不認為Tim Owen接案有損國安法立法目的。