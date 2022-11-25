港區國安法｜律政司反對黎智英聘英御用大狀上訴　終院下周一裁決 (更新)

【12:40更新】壹傳媒創辦人黎智英被控《港區國安法》串謀勾結外國勢力等罪，獲准騁用英國御用大律師Tim Owen來港抗辯，終審法院今日將審理律政司的上訴。案件由首席法官張舉能、常任法官李義及霍兆剛處理，預計需時一小時。
律政司指與國安法防外國勢力干預原意背道而馳
黎智英騁用英國御用大律師Tim Owen來港抗辯，律政司提出反對，在高院及上訴庭先後敗訴後，上訴至終審法院。終審法院早上將開庭處理。律政司一方早前指，國安案件由海外大律師接辦，與國安法防止外國勢力干預的原意背道而馳；但上訴庭反駁指，本案不涉國家機密，不認為Tim Owen接案有損國安法立法目的。
代表律政司的資深大律師袁國強表示，國安法關乎國家利益及國家價值，每個國家所制定的國安法重要元素均會有別，他認為負責處理國安法案件的大律師應該熟悉《港區國安法》，包括其獨特性及中國憲法、香港《基本法》等，質疑海外大律師對案件不會有甚麼貢獻，並指Tim Owen沒有對《港區國安法》的專業知識或訟辯經驗。
終院下周一頒布書面判詞
終審法院首席法官張舉能、常任法官李義及霍兆剛，聽畢律政司、Tim Owen及大律師公會在庭上陳詞後，需時再作考慮，將在下周一(28日)頒布書面判詞。律政司指，萬一終審法院批准上訴許可，希望聆訊會訂在12月1日前，因為黎智英案將在12月1日開審，否則建議黎智英案押後近一星期開審，而終審法院亦表態指，不希望改變刑事案件的開審日期。