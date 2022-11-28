港區國安法｜律政司反對黎智英聘英御用大狀上訴　終院駁回申請 (更新)

壹傳媒創辦人黎智英獲准騁用英國御用大律師抗辯一案，終院就律政司上訴頒下裁決。(資料圖片)

【16:11更新】壹傳媒創辦人黎智英被控《港區國安法》中串謀勾結外國勢力等罪，獲准騁用英國御用大律師Tim Owen來港抗辯，惟律政司反對向終審法院提出上訴，終院今日下午(28日)4時就有關上訴許可申請頒布書面裁決，駁回律政司上訴申請，意味著黎智英獲准聘用英國御用大狀Tim Owen。

控方指或致外力干預特區事務 終院：欠 證據解釋及支持

Tim Owen早前獲高院批准來港代表黎智英抗辯，終院上周五開庭處理律政司的上訴許可申請，並在今日頒下判詞，指律政司一方提出，容許海外大律師參與辯護可以導致外國勢力干預特區事務。終院指要詳細解釋及提出證據支持有關說法，但律政司在陳詞中未有提出案件如何涉及國家秘密，亦未有早在下級法庭妥善提出有關議題，質疑律政司他們不應該去到終審法院，才提出這類無實質支持的新觀點。

有建制人士要求釋法

至於連日來，有建制人士反對黎智英騁用英國御用大狀一事，認為有違《港區國安法》的原意。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀於社交網站發文，指《國安法》是大陸法系，普通法律師未必了解，更認為若終院批准Tim Owen代表黎智英出庭辯護，人大常委會不排除釋法。

律師會會長陳澤銘就指，在終審未有裁決前，現階段不便評論案件，惟尊重法庭就每一宗案件判決，重申司法獨立是本港賴以成功的基石，他對法院有信心，又說《港區國安法》是較新的安排，而且有其凌駕性，當本地法律與《國安法》有不一致時，適用《國安法》規定，而《國安法》的最終解釋權在人大常委會。對於若要釋法，應該由終審庭行使釋法權或由特區政府提出，對法治的傷害較小。陳澤銘表示，本港過去已有5次釋法，分別由法院提請、中央主動提出或特區政府提出，重申他對香港法院有信心。

政研會請願 倡禁非中國籍司法人員參與《國安法》審訊

團體香港政研會9人代表下午到終審法院外抗議，並拉起印有「重判黎智英，聲討政治黑暴黑手」的橫額，他們要求人大常委會釋法，以及要求禁止包括法官在內的非中國籍司法人員，參與《國安法》審訊。