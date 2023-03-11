港區國安法｜李卓人妻子鄧燕娥准以20萬元保釋　對涉勾結外國勢力感莫名其妙 (更新)

【15:00更新】新增鄧燕娥准以20萬元保釋，對被捕感莫名其妙

警方國安處周四(9日)以《港區國安法》中「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，拘捕李卓人之妻、前職工盟總幹事鄧燕娥。警方今日(11日)指，該名65歲被捕女子已獲准保釋候查，須於3月中旬向警方報到。鄧燕娥向傳媒指，她獲准以20萬元保釋，需要交出護照等旅遊證件，對被捕一事感到莫名其妙。

須交出護照手提電話 下周五向警方報到

鄧燕娥在離開警署時表示，已被沒收護照、手提電話、信用卡、提款卡，下周五(17日)再向警方報到。她說被指涉嫌勾結外國勢力一事，感到莫名其妙，稱自己一直從事與勞工權益等工作，不明白為何會觸犯涉及國家安全的罪行。她又說，自己當日探望完李卓人被捕，對方身體狀況不錯，亦知道自己被捕。她日前由英國返港探望在赤柱監獄的丈夫李卓人，並在離港前夕被執法人員拘捕。

至於李卓人被指參與2019年多宗非法集會案，以及參與2020年六四非法集會案等，被警方拘捕及控告多項罪名，又涉嫌違反《港區國安法》中「煽動他人顛覆國家政權」罪，正還押候審。他在去年12月曾向高院申請保釋，惟當時法官考慮到李卓人已賣樓，妻女亦已離港，並有多項案底，認為他有潛逃風險，最終拒絕讓李卓人保釋。