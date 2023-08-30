港區國安法｜「港語學」徵文比賽小說被指違法　民政事務總署認向警方舉報

捍衛廣東話組織「港語學」主席陳樂行，本周一(28日)在社交平台發表《執笠公告》，指有國安處人員到其舊居，即他家人的住所搜查及問話，並指「港語學」一篇廣東話徵文比賽參賽作品涉嫌違反《國安法》，要求下架。陳樂行又提到，港語學自2020年起經區議會「社區參與撥款計劃」營辦廣東話徵文比賽等活動，但被民政事務處拖欠實報實銷的活動開支。

民政事務總署昨日(29日)回覆傳媒查詢，指中西區民政事務處認為文章涉及「粗言穢語、有爭議性、令人誤會不安、或影響社區和諧」，獲律政司意見指文章「可能構成刑事罪行」，遂按程序向警方舉報。民政署又指，「港語學」有兩項活動或涉及刑事罪行，當中包括涉及的徵文比賽，而在未查清前不能發還開支。