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2023-08-30 13:36:25

港區國安法｜「港語學」徵文比賽小說被指違法　民政事務總署認向警方舉報

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港語學稱其徵文比賽一篇參賽作品被指涉違《國安法》，決定宣布停運。(港語學fb圖)

港語學稱其徵文比賽一篇參賽作品被指涉違《國安法》，決定宣布停運。(港語學fb圖)

捍衛廣東話組織「港語學」主席陳樂行，本周一(28日)在社交平台發表《執笠公告》，指有國安處人員到其舊居，即他家人的住所搜查及問話，並指「港語學」一篇廣東話徵文比賽參賽作品涉嫌違反《國安法》，要求下架。陳樂行又提到，港語學自2020年起經區議會「社區參與撥款計劃」營辦廣東話徵文比賽等活動，但被民政事務處拖欠實報實銷的活動開支。

民政事務總署昨日(29日)回覆傳媒查詢，指中西區民政事務處認為文章涉及「粗言穢語、有爭議性、令人誤會不安、或影響社區和諧」，獲律政司意見指文章「可能構成刑事罪行」，遂按程序向警方舉報。民政署又指，「港語學」有兩項活動或涉及刑事罪行，當中包括涉及的徵文比賽，而在未查清前不能發還開支。

「港語學」主席陳樂行。(港語學fb圖)

「港語學」主席陳樂行。(港語學fb圖)

民政事務總署回覆傳媒查詢，指中西區區議會在2020年撥款兩萬元，資助「港語學」的「中西區故事廣東話徵文計劃」，同年底中西區民政處去信「港語學」，指部分文章有違計劃促進社會和諧及相互尊重的原意，要求跟進糾正；其後「港語學」作出小量修改，又指不同意處方看法，民政處在2021年2月去信「港語學」，表明若在3月仍未作適當修訂，將不會發還活動開支，及後一直無收到「港語學」的再修訂版。總署又指，考慮到事件膠着，就處理撥款諮詢律政司意見，獲律政司回覆指文章「可能構成刑事罪行」，民政處於是按程序向警方作出舉報。

民政署：兩活動或涉刑事　未查清前不能發還開支

對於「港語學」指被拖欠實報實銷活動開支，總署稱絕無拖欠，反指「港語學」有兩項活動或涉及刑事罪行，當中包括包括中西區故事廣東話徵文計劃，已向警方舉報；該兩項活動涉及撥款約17萬元，在事件未查清前不能發還活動開支，而另外6項活動則因無按計劃進行，或未有提交活動報告和相關資料，涉及約34.6萬元。

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