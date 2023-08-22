港區國安法｜理大學生呂世瑜違國安法不獲減刑案　終院駁回刑期上訴 (更新)

【8月22日更新】 理大學生呂世瑜早前承認違反《港區國安法》中煽動他人分裂國家罪，區域法院原判囚3年8個月，惟控方指案件屬於「情節嚴重」類別，最低刑期應為5年，最終呂世瑜被改判5年，未能獲得認罪的全數三分之一減刑。呂不服判刑並提出上訴，惟上訴庭去年11月維持原判，他再向終院提出上訴。終院排期在今日(22日)作出裁決，決定駁回他的刑期上訴，他需要繼續服刑。

判詞指《國安法》減刑原則不包括被告認罪

案情指，上訴人呂世瑜自2020年9月起還柙，他承認於2020年6月30日至9月24日，在Telegram頻道發布港獨文宣和售賣武器，煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為。

終審法院5名本地法官本月初聆訊後今日決定駁回上訴。判詞指，如果《港區國安法》與本地法律有不一致之處，則按《港區國安法》第62條優先採用《港區國安法》，當中刑期分級制度是強制規定，不只是標示量刑起點，而《港區國安法》訂明對罰則作出寬大調整的3項選項，即從輕處罰、減輕處罰或免除處罰，當中不包括被告認罪。

外界認為判決預料會影響其他國安法案件的刑期，包括正在審訊的民主派初選案、年底開審的黎智英案，以及「光城者案」其中兩人的刑期上訴。