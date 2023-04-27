港區國安法｜理大生煽動他人分裂國家判囚5年 上訴庭批出上訴終院證明書

24歲理大男生早前就煽動他人分裂國家罪被判囚5年，早前被上訴庭駁回刑期上訴申請，指罪行屬《國安法》情節嚴重中罪責較低者的裁斷，條文訂明強制性5年為最低刑期，求情因素不能應用。男生再向上訴庭申請上訴之終審法院，上訴庭今（27日）頒下判詞，基於涉及重大而廣泛的重要性的法律觀點，故就申請上許可至終審法院批出證明書。



上訴人呂世瑜（24歲），早前承認1項煽動他人分裂國家罪，案發於2020年6月30日至9月24日。

上訴庭：首次涉及 《國安法》第21條及第33條之判刑條文

上訴庭早前透過書面處理申請，上訴庭於判詞指出，接納上訴人逾時少於1個月提出申請，而本上訴是首次涉及 《國安法》第21條及第33條之判刑條文，具有重大而廣泛的重要性的法律觀點，故就上訴許可至終審法院批出證明書。

上訴人提出的兩項法律觀為， 《國安法》第21條中關於罪行屬情節嚴重者的判刑條文，即「情節嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑」，該如何恰當詮釋，尤以判處5年以上是否屬強制性。另就《國安法》第33條第1段的罪行該如何詮釋，特別是當中指明的3項條件是否已盡列無遺，若3項條件無一成立，刑罰不能減輕至5年以下，可否基於其他求情理由而減刑。