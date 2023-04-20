港區國安法｜留學日本女生上月返港被捕　日大學教授關注事件

日本傳媒關注，一名留學日本的香港女生，在上月初回香港更換身分證時，以違反《香港國安法》被拘捕。報道指，女子疑在網上發布港獨言論，被指涉嫌煽動分裂國家，而女子據報在2019年起一直身處日本。

日本《朝日新聞》報道，一名二十多歲在日本留學的香港女生，在3月上旬回港更換身分證時，被香港警方以違反國安法拘捕。報道指，在台灣及日本認識女生的人士透露，女子被指涉及煽動分裂國家行為而被拘捕。報道指，女生在2019年反修例運動後，一直留在日本，而香港警方是以女子在期間一直在網絡上發布有關港獨言論而違反國安法。

《產經新聞》：FB轉載支援示威訊息包括港獨口號

根據《產經新聞》報道，女生疑是在Facebook上轉載有關支援示威的訊息，並且當中包括港獨的口號。報道表示女生獲准保釋，但被沒收護照，未能返回日本，並需要在5月向警方報到才決定是否起訴。

本港警方國安處在3月10日公布，在3月8日秀茂坪區採取執法行動，拘捕了一名23歲袁姓女子，指她涉嫌干犯《香港國安法》第20及21條「煽動分裂國家」罪。調查顯示，該名女子涉嫌在網上發布煽動香港獨立訊息，並已獲准保釋候查，須於5月中旬向警方報到。

日大學教授關注事件

《產經新聞》引用東京大學教授阿古智子指：「香港的國安法在域外適用是一個大問題。因為不止是香港人，即使是日本人在發表有關香港問題的意見或是論文，都可能成為罪犯。有關的事例累積起來，對日本的言論以及學術自由受到侵害。」阿古智子在本月初，於網上公布有關的消息。