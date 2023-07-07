港區國安法｜籲市民小心接觸被通緝8人　李家超：應當「過街老鼠避之則吉」

李家超奉勸市民小心跟被警方通緝的8人接觸。(政府新聞處圖)

行政長官李家超今日(7日)完成訪問貴州行程回港，他表示香港和貴州兩地應加強合作，互補優勢，又呼籲市民小心與被警方國安處通緝的8人接觸，認為應該將8人當為「過街老鼠，避之則吉」，強調涉及危害國家安全的罪行，特區政府必定窮追猛打，執法必嚴。

指警會按不同 行為依法處理

李家超指，任何被警方通緝的人士，特別8名被警方國安處通緝的人士，市民要將他們當為「過街老鼠、避之則吉」，強調他們涉及的是嚴重罪行，奉勸市民小心同他們接觸，警方會按著不同行為和活動依法處理，重申任何涉及危害國家安全的罪行，特區政府必定窮追猛打，執法必嚴。

對於立法會不反對下全票通過區議會改革法案，他表示非常高興，認為是證明立法會和政府對完善地區治理有一致想法，又說區議會過去破壞政府施政，令民生倒退，大家都不希望再見到有關亂象，希望區議會回復諮詢組織的初心。他相信日後地區治理水平會大大提高，除破壞香港利益、不擁護《基本法》和不效忠特區的人外，他歡迎任何人參選區議會。

研禁 日本高風險地區 產品進口

至於日本計劃排放福島核污水問題，李家超稱，目前未能足夠證明日本排放核污水的可靠性和合法性，而且排污水計劃可能涉及30年或以上，強調政府在保護市民食安和公眾健康方面是不會猶豫，當局會考慮專家意見，研究禁止日本高風險地區海產品或陸產品進口，同時亦考慮對日本其他地方進口食品加強監測，確保食物安全。

另外，李家超指香港和貴州兩地應加強合作，他今次出席泛珠三角區域合作會議，認為泛珠三角人口和生產總量佔全國三分之一，是最具發展潛力區域，正好為香港融入國家發展大局，提供理想空間和平台。他表示，今次行程強化貴州和本港交流合作，他與貴州省委書記等會面，同意黔港合作前景遼闊，包括科技創科、數據應用和旅遊文化，均有很大合作空間。