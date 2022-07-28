港區國安法｜聯合國人權委員會促廢除　港府：《國安法》讓港人重新享有自由

聯合國人權事務委員會發表報告，指對《港區國安法》感到擔憂，認為《港區國安法》制定時無諮詢公眾及公民社會，而且條文並不清晰，難以確定甚麼行為構成刑事罪行，要求港府落實具體措施廢除。對此，特區政府昨晚出稿表示強烈反對，指委員會批評毫無根據，感到失常失望。

政制及內地事務局發言人就《港區國安法》、警方武力使用及監察機制、司法獨立、新聞及集會自由等多方面作出逐點反駁，當中指委員會在檢視《香港國安法》的制定和實施時，應適切考慮《國安法》訂立前社會暴力動亂的背景，以及《國安法》的實際操作和成效，強調香港是中國的一個地方行政區域，國家安全一貫屬於中央事權，制定《香港國安法》的過程中，已全面考慮包括《公民公約》在内的相關內容，並維護國家安全時亦須遵守各項人權保障原則。

稱《國安法》確實達到預定效果

發言人續指，制定《香港國安法》是為了讓香港居民重新享有黑暴期間不能享有的權利和自由，而《香港國安法》確實達到預定效果，並迅速和有效地恢復穩定和安全，認為這是於香港生活的人和於香港經營的商戶的親身經歷，無可爭議，他們對香港繼續作為開放、安全、有活力而友善營商的都會感到釋懷和高興。

指 執法行動非壓制根據客觀事實

在執法方面，政府強調，執法行動與被捕人的背景無關，而有關煽動罪的執法行動，是考慮到2019年起激化公眾的「軟對抗」行為、仇恨言論和刊物的情況，聲稱絕非要壓制根據客觀事實，對政府作出正當批評的言論，又解釋更嚴格的保釋安排，是為了維護國家安全，防範和制止危害國家安全的行為，對委員會錯誤理解香港終審法院的相關判決，感到失望。

此外，政府亦回應委員會對「完善選舉制度」的批評，指《基本法》明確保障香港居民的選舉權和被選舉權，中央政府無改變《基本法》實現普選的終極目標，全面落實愛國者治港，能提升香港特區有效管治，是一個「良好的民主制度」，亦最適合香港，有利香港民主穩定發展。政府又指，政府堅定維護並尊重新聞和表達自由，但新聞和表達自由並非絕對等。