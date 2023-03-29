港區國安法｜聯合國促釋放何俊仁　指他健康狀況危急

前民主黨主席何俊仁，上周二(21日)被警方國安處以「妨礙司法公正」罪名拘捕，涉嫌干擾證人家屬。聯合國人權事務公署在社交網站Twitter發文，敦促當局釋放何俊仁，指他健康狀況危急。

帖文表示，非常關注香港正審理的《港區國安法》案件，並提到立法會前議員何俊仁「健康狀況危急」(critical health condition)，但一星期前再度因為《國安法》而被拘留，敦促當局釋放何俊仁，讓他繼續接受醫療護理。

何上周被指干 擾初選案家屬被捕

前民主黨及支聯會主席的何俊仁，涉及《港區國安法》中煽動他人顛覆國家政權罪，被還押超過15個月，到去年8月獲高等法院批准保釋外出，惟要遵守宵禁令等保釋條件。他被指干擾民主派初選案在囚證人的家屬，影響有關證人作供，上周二被警方國安處拘捕。國安法指定法官、總裁判官蘇惠德上周三聽取控辯雙方陳詞後，決定撤銷何俊仁的保釋，要他還押候審。