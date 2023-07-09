港區國安法｜葉劉淑儀：通緝8人警惕在港親友　自稱「黃色經濟圈」無助生意

警方國家安全處日前懸紅通緝8人，其後再拘捕5人，消息指他們涉嫌透過「懲罰Mee」平台賺錢支援被通緝者之一、前立法會議員羅冠聰，其後更有報道引述消息指，警方正部署打擊「黃色經濟圈」。行政會議召集人、前保安局局長葉劉淑儀認為，懸紅通緝8人目的是向外國示警和警惕親友，相信行動並非針對「黃色經濟圈」，惟直言單靠政治立場作招徠做生意難以持久，「生意做得好、啲嘢好食至幫襯你㗎。」
葉劉：做生意是靠實力
葉劉淑儀今日(9日)在一個電視節目稱，據她了解有被通緝人士在海外港人聚居的地方，舉辦茶會「洗腦」和作出迷惑行為，以游說、拉攏國會議員，呼籲制裁中國和取消聯繫匯率等，而不論以「黃色經濟圈」或其他行為支援有關活動，都有機會涉及嚴重違法行為。她續說，商戶如明知或認為有風險，便不應自稱「黃色經濟圈」，相信「咁亦都無助你嘅生意」，又指做生意是靠實力。
親友與被通緝者一般聯絡無問題
就國安處通緝8名身在海外的民主派或社運人士，葉劉淑儀認為外國人在此之前或不知他們被港通緝，懸紅亦是為了向已暫停或中止與港簽訂逃犯移交協議的國家示警，以及警惕被通緝者的在港親友不要再向他們提供資金，形容行為「好有麻煩」、有機會捲入不必要的法律旋渦，不過她指與被通緝者作一般聯絡並沒有問題。
葉劉淑儀20年前擔任保安局局長期間，曾經推動《基本法》23條立法，惟最終不成功，及至現屆政府強調最遲明年一定立法。葉劉淑儀在節目後被問到會否擔心立法影響自由，她重申落實《基本法》23條是憲制責任，而現有的保護官方機密、間諜罪等條文字眼和罪行涵蓋內容亦已過時，認為政府有需要深入研究和提出新例。她又相信，本港為23條立法並非新鮮事，相信對明年台灣大選影響不大。