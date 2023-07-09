港區國安法｜葉劉淑儀：通緝8人警惕在港親友　自稱「黃色經濟圈」無助生意

警方國家安全處日前懸紅通緝8人，其後再拘捕5人，消息指他們涉嫌透過「懲罰Mee」平台賺錢支援被通緝者之一、前立法會議員羅冠聰，其後更有報道引述消息指，警方正部署打擊「黃色經濟圈」。行政會議召集人、前保安局局長葉劉淑儀認為，懸紅通緝8人目的是向外國示警和警惕親友，相信行動並非針對「黃色經濟圈」，惟直言單靠政治立場作招徠做生意難以持久，「生意做得好、啲嘢好食至幫襯你㗎。」

葉劉：做生意是靠實力

葉劉淑儀今日(9日)在一個電視節目稱，據她了解有被通緝人士在海外港人聚居的地方，舉辦茶會「洗腦」和作出迷惑行為，以游說、拉攏國會議員，呼籲制裁中國和取消聯繫匯率等，而不論以「黃色經濟圈」或其他行為支援有關活動，都有機會涉及嚴重違法行為。她續說，商戶如明知或認為有風險，便不應自稱「黃色經濟圈」，相信「咁亦都無助你嘅生意」，又指做生意是靠實力。