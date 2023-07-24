港區國安法︱袁弓夷長女袁彌望美國返港後遭帶走　袁彌昌容海恩一同接受調查歷時近3小時（更新）

【16:30更新】據報警方國安處亦邀請了袁弓夷的兒子，袁彌昌協助調查。就國安署調查事宜，袁彌昌妻子、新民黨立法會議員容海恩今日（24日）下午在立法會接受記者提問。容海恩表示，今早有國安處持搜令警員到其家中搜查，她本人及丈夫袁彌昌分別帶到警署受查，她到西區警署協助調查，有錄影歷時約3小時。
容海恩強調自己會全面配合警方調查，如需提供線索，會「一五一十」提供。她又指自己是清白，事件亦無影響與丈夫關係。對於早前已斷絕「爺媳關係」，但仍被警方調查，容海恩相信警方有自己的考慮及調查方向。
被問到假如得知袁弓夷行蹤，會否通知警方時，容海恩說：「如果我得知佢（袁弓夷）嘅行蹤，將會毫無疑惑地披露俾警方知道。」
【15:00更新】據報警方國安處亦邀請了袁弓夷的兒子，袁彌昌協助調查。早前袁彌昌曾承認在美國與父親袁弓夷短暫會面，聲稱只是「閒話家常」，沒有討論政治問題。而據報袁彌望只是獲邀協助調查，而沒有被當局拘捕。
警方國安處以每人懸紅100萬元通緝8名海外的香港人，包括任建峰、袁弓夷、郭鳳儀、郭榮鏗、許智峯、羅冠聰、蒙兆達以及劉祖廸，指他們涉嫌勾結外國勢力和危害國家安全等。有消息指，其中一名被通緝的人士、袁弓夷的長女袁彌望，今早清晨5點從美國洛杉磯返港，其後在港島區被警國安處人員帶走。
目前被警方帶走的是袁弓夷的長女，袁彌昌及袁彌明的胞姐，她跟妹妹袁彌明合作創辦彌明生活百貨，目前是該公司的執董。