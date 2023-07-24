港區國安法︱袁弓夷長女袁彌望美國返港後遭帶走　袁彌昌容海恩一同接受調查歷時近3小時（更新）

【16:30更新】據報警方國安處亦邀請了袁弓夷的兒子，袁彌昌協助調查。就國安署調查事宜，袁彌昌妻子、新民黨立法會議員容海恩今日（24日）下午在立法會接受記者提問。容海恩表示，今早有國安處持搜令警員到其家中搜查，她本人及丈夫袁彌昌分別帶到警署受查，她到西區警署協助調查，有錄影歷時約3小時。

容海恩強調自己會全面配合警方調查，如需提供線索，會「一五一十」提供。她又指自己是清白，事件亦無影響與丈夫關係。對於早前已斷絕「爺媳關係」，但仍被警方調查，容海恩相信警方有自己的考慮及調查方向。

被問到假如得知袁弓夷行蹤，會否通知警方時，容海恩說：「如果我得知佢（袁弓夷）嘅行蹤，將會毫無疑惑地披露俾警方知道。」