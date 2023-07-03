港區國安法｜警國安處通緝袁弓夷、郭榮鏗、許智峯及羅冠聰等8名海外人士　每人懸紅100萬元　李桂華：回港自首或減輕處罰 (持續更新)

【16:20更新】警方國安處今日(3日)表示，已經向法庭申請拘捕令，通緝8名境外人士，包括任建峰、袁弓夷、郭鳳儀、郭榮鏗、許智峯、羅冠聰、蒙兆達以及劉祖廸，並且每人懸紅100萬元。警方國安處總警司李桂華稱，該8人干犯嚴重國家安全罪，鼓吹制裁或恐嚇香港官員，又指《港區國安法》給予警方域外效力，希望有關人士回港自首，或可減輕處罰，惟他承認，有關人士若不回港自首，警方不能將他們拘捕。

李桂華逐一指出被通緝8人的法律依據，分別為：

任建峰，涉嫌勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，多次在海外勾結反華政客組織，會見海外官員出席所謂聽證會，請求外國對香港法官及檢控官制裁

袁弓夷，涉顛覆國家政權罪、勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，在海外籌組所謂「香港議會」，發動「公投」，以推翻中央及香港特別行政區行政機關，及勾結海外反華組織，在不同場合要求外國對中國及香港特別行政區制裁，或作其他敵對行為等

郭鳳儀，涉嫌勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。她在海外勾結反華組織及政客，以所謂「香港民主委員會執行總監」身份進行相關工作，包括出席外國所謂聽證會，請求外國對中國及香港特別行政區制裁或敵對行動，當中包括制裁香港法官及檢控官

郭榮鏗，涉嫌勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。他在海外勾結反華組織及政客，請求外國對中國及香港特區制裁，包括倡議破壞香港聯匯制度，意圖打擊香港金融中心地位

許智峯，涉嫌煽動分裂國家罪、煽動顛覆國家政權罪、勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。他多次在海外各類平台，包括社交媒體、新聞媒體，以及發起所謂「香港約章」，鼓吹香港獨立、台灣獨立，推動所謂「公投」，煽動推翻中共憲法所確立的基本制度，並勾結反華政客及組織，請求外國對香港制裁等

蒙兆達，涉嫌煽動分裂國家罪。涉案人假借維護勞工權益名義，實際上在海外透過社交媒體，及出席會議，鼓吹香港獨立

劉祖廸，涉嫌勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，包括在海外勾結反華政客及組織，透過各類平台包括社交平台、新聞媒體，建立所謂「攬炒團隊」，請求外國對中國及香港制裁

羅冠聰，涉嫌煽動分裂國家罪、勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，譬如在海外透過各類平台，包括社交平台、新聞媒體、公開集會，鼓吹香港獨立。勾結反華政客及組織進行工作，包括出席外國所謂聽證會，以及官方場合，請求外國對中國及香港制裁及其他敵對行為

李桂華稱，《港區國安法》具有域外法力，與世界其他國家和地方的同類法例一致，符合國際法原則。他表示，法庭可以對被告人從輕或減輕處罰，希望8人會珍惜有關機會，回港自首，又說《港區國安法》實施3年至今，拘捕260人，涉及198男62女，年齡介乎15歲至90歲，當中有161人及5間公司被檢控，79人已被定罪或等候判刑。