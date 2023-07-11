港區國安法｜警國安處通緝郭榮鏗任建峰 陳澤銘：律師會從未處理過涉及國安法投訴

律政司司長林定國日前向香港大律師公會和香港律師會正式投訴郭榮鏗和任建峰的行為，指兩人涉嫌嚴重違反作為法律執業者的重要專業守則和道德。香港律師會會長陳澤銘今日（11日）表示，基於保密原則，不會透露個案涉及人士的身份和內容，強調投訴個案未成立前，涉及的人士都是清白。他又指，香港律師會有既定程序處理投訴，一直行之有效，但今次投訴涉及國安法，以往從未處理過，現時難以說明個案的處理時間要多久，加上個案涉及的人士可能不在本地，因此溝通上的書信往來需要一定時間。而每宗個案處理的時間亦不同，因此難以一概而論。



至於如個案最終涉及對會員作嚴重的紀律處理，陳澤銘表示，香港律師會是獨立的專業團體，根據守則及《法律執業者條例》對會員操守作出監管，但權力並不包括除牌，一旦涉及除牌，要靠獨立律師審裁庭處理。