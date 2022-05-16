港區國安法｜違國安罪不能做社工　羅致光：研擴至其他專業

政府計劃修例，被裁定違反危害國家安全罪行的人士，不能擔任註冊社工。勞工及福利局局長羅致光在立法會一個委員會中表示，政府正研究將《港區國安法》列入在其他專業範疇中，但相信未能於政府換屆前交上立法會，期望下屆政府進行檢視。

羅致光指，涉及《港區國安法》的執行上還有很多其他專業，特別是法定組織有一些公權運用的時候，可能有些工作要作出調整，相信現屆政府就有關工作未能交上立法會，要待下一屆立法會時才能把有關眾多條例內，切合有關《港區國安法》的特區政府檢視的法例問題一併處理。

狄志遠憂造成寒蟬效應 羅致光：盼勿製造不必要恐慌

非建制派的社福界議員狄志遠關注如何界定危害國家安全的行為，憂慮修訂範圍過闊，造成寒蟬效應。羅致光回應指，註冊局會視乎案件具體情況和法官裁決作決定，強調看不到一般市民遊行示威，與國家安全有直接關係，希望社會不要製造不必要恐慌。羅致光又說，如果有關人士獲得註冊局全數成員同意，仍可以註冊或續牌，會認真研究條例的界線。

改制後在立法會上，多名議員支持修訂，亦有議員關注修例附表未有列明非法集結和襲警罪，羅致光稱在現時法例下，有關人士判刑前或被檢控，均有責任向註冊局提交資料，註冊局會再進行審批。