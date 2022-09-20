港區國安法｜黃柳權：港變「大陸化」論屬危言聳聽　無國家會放任顛覆政權言行

港澳辦副主任黃柳權指，有指香港實施《國安法》後變得「大陸化」的說法是危言聳聽。(資料圖片)

內地中宣部在北京舉行記者會，介紹中共十八大以來「一國兩制」的實踐。國務院港澳辦副主任黃柳權表示，有指香港實施《國安法》後變得「大陸化」和「内地化」的說法是危言聳聽，而且帶有政治偏見，又指香港人口減少涉多方面原因，以移民潮形容並不恰當。

黃柳權指，維護國家安全是世界各國通行做法，任何國家不會放任顛覆國家政權、分裂國家的言行大行其道，強調香港《國安法》和世界其他國家的國家法沒甚麼兩樣，從立法的目的和立法的內容均是一樣，對於有人認爲，香港實施《國安法》後變得「大陸化」和「内地化」是危言聳聽，並帶有政治偏見。

黃柳權又說，「一國兩制」無理由改變，必須長期堅持，而完善選舉制度，是為實現港澳長治久安，推動「一國兩制」實踐行穩致遠提供了堅實制度保障。

指港現 移民潮說法不恰當

被問到本港人口移民及外來專才離港的情况，黃柳權指涉及多方面原因，並引述特區政府表示，本港並沒有港人移居外地的統計數字，加上本港作為國際城市，人口流動性一直很高，故以移民潮形容並不恰當，又說特區政府將繼續吸引海內外人才落戶香港，並促進大灣區人才流動，相信香港的區位優勢，一定會吸引更多人才到香港施展抱負。

至於香港在疫情下是否因防疫措施要與内地接軌，和世界聯繫受到影響，黃柳權指，當前疫情仍在全球蔓延，深刻影響和改變全球聯繫交往方式，但今屆特區政府上任後已經强調，香港與世界聯通及與内地通關並不矛盾，認爲特區政府根據香港和全球疫情，統籌防控和經濟社會發展，調整防控措施，是無可厚非，毋須過度解讀。