港區國安法｜黎智英支聯會案不設陪審團　張國鈞：不代表沒公平審訊

政府就壹傳媒創辦人黎智英聘請英國御用大律師Tim Owen抗辯《港區國安法》的案件敗訴後提請人大釋法。律政司副司長張國鈞接受傳媒訪問時，回應外間質疑律政司上訴準備不足的說法。張國鈞稱，永遠可以做得更好，至於黎智英案、支聯會案等四宗高院審理國安法的案件均不設陪審團，他指視乎社會發展，強調就算沒有陪審團，亦不代表案件沒公平審訊。

指無陪審團會否成常規 須視社會發展

張國鈞接受《有線新聞》專訪時表示，黎智英、支聯會案在內的四宗國安法案件均不設陪審團，是由於涉外因素及陪審團安危，至於會否成為常規，他指要視乎社會發展如何，強調就算律政司司長提出不設陪審團，亦不代表案件沒公平審訊。他解釋，因為案件改由三位法官三司會審，確保了相關被告人得到公平審訊的權利，又指區域法院或裁判法院內，一向刑事案件審訊亦是得一位法官或裁判官負責審理，從無人質疑當中是否欠公平。

對於政府提請人大釋法一事，被問到終院判詞提到律政司太遲提出新觀點，當中是否律政司低估事件，導致人大釋法。張國鈞回應，稱他們做律師時永遠覺得可以做得更好，處理案件時會有很多新的發展或新的問題會不斷發生，其中最重要的是遇到問題時有否辦法妥善處理。

指人大釋法助 法制最健康發展

至於有英國大狀質疑，政府提請人大釋法，對香港司法獨立的破壞將會難以估計時，張國鈞表示，若遇到理解不準確或有地方不清晰，透過憲制秩序機制，解決面對問題，相信對法制的發展最健康的方向。