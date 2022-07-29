港區婦聯代表聯誼會辦「我愛我家」論壇 李家超主禮：香港不再是「漂泊的浮萍」

為香港回歸祖國25周年和學習國家主席習近平七一講話，港區婦聯代表聯誼會昨舉辦「我愛我家」主題論壇。行政長官李家超致辭時指，香港是全體居民的共同家園，「不能亂也亂不起」，香港自回歸後不再是「漂泊的浮萍」，且在國家強大後盾下，任何逆境都得到莫大支持和鼓勵，「有國才有家，國好、家更好」。

內地港澳43會場 約2000人參與

李家超昨連同多名局長，中聯辦聯調部副部長張強到場主禮；立法會主席梁君彥、前特首夫人梁唐青儀、何超瓊、何超蕸等都有到場。位於香港、內地及澳門主會場及分會場多達43個，參與人數約2,000人。

參與主講環節的基本法委員會副主任譚惠珠指，香港要培養年輕人，令他們當家作主，懂得「撐起頭家」，亦認知「一國兩制」方針是完整體制，並培養其國際視野，說好中國故事。她又稱，一國兩制、港人治港成敗責任在香港全體，公眾要主動對接政府施政，並顧及整體利益。

基本法委員會前副主任梁愛詩指，近年因天災人禍，港人變得沮喪，對政府管治失去信心；特區政府要以人民為中心，聚焦解決民生問題，贏回市民的信心；港人各自亦要出一分力量。

前全國人大常委范徐麗泰則提醒，若想「放棄一國，只有兩制」，就只會「自取滅亡，走向死胡同」。她稱必須教導小朋友「可以批評共產黨，但唔好想去推翻共產黨」，尊重「一國」，才有「兩制」發展。

全國人大代表、立法會議員、港區婦聯代表聯誼會會長陳曼琪表示，習講話為香港團結發展、港人幸福生活提供明燈指引，且凝聚了愛國、愛港、愛家力量。她稱，聯誼會將竭盡所能，凝聚愛國愛港婦女力量，發揮家庭、家教、家風和中華文化在社會穩定的重要作用，說好中國故事。