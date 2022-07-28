港區婦聯代表聯誼會「我愛我家」主題論壇 集各界女性力量 弘揚愛國愛港愛家精神

為慶祝香港回歸祖國二十五周年，港區婦聯代表聯誼會於本日(28日)成功舉辦習近平主席七一重要講話暨「我愛我家」主題論壇，多角度回顧香港回歸祖國二十五年來的發展變遷。論壇線上線下同步進行，讓所有市民、婦女界友好團體、嘉賓、港區婦聯代表聯誼會會員等，一同唱響愛國愛港愛家心聲，慶回歸。
行政長官李家超：香港這個家「不能亂，也亂不起」
論壇邀請了香港特別行政區行政長官李家超主禮及致辭，「生於斯，長於斯 」，他表示：「自回歸，香港不再是漂泊的浮瓶，現在無論遇上任何逆境，國家此強大後盾也會提供莫大支持和鼓勵」。另表示港區婦聯代表聯誼會匯聚了各界女性精英，可謂香港重要力量之一，更對她們在社會事務、維護婦女和兒童權益等方面的付出，作出肯定，並期盼港區婦聯代表聯誼會繼續與特區政府攜手合作。
凝聚女性力量 弘揚「國家好，香港會更好」的信念
全國婦聯黨組書記、副主席、書記處第一書記黃曉薇亦以視頻致辭，提到港區婦聯代表聯誼會在維護特區繁榮安定，貢獻了「半邊天」的力量，亦為增進與內地的交流和合作及促進祖國繁榮發展上，發揮了積極作用。黃曉薇還希望港區婦聯代表聯誼會凝聚女性力量，高揚愛國旗幟，弘揚愛國情懷，堅定相信「國家好，香港會更好」的信念。
而全國人大代表、全國婦聯執委、香港立法會議員、港區婦聯代表聯誼會會長陳曼琪致歡迎辭時，表示習近平主席七一重要講話為香港團結發展和港人幸福生活等提供了明燈。為響應習近平主席的號召，港區婦聯代表聯誼會貢獻巾幗力量，弘揚以愛港愛國為核心、與一個兩制方針相應的價值觀。
多位重量級嘉賓作分享
為深入學習且貫徹落實習近平主席「七一」重要講話精神，論壇邀請了全國人大委會香港基本法委員會副主任譚惠珠，全國人大常委會香港基本法委員會前副主任、香港特別行政區政府首任律政司司長、全國婦聯榮譽執委、港區婦聯代表聯誼會榮譽顧問梁愛詩，全國人大常委會前委員、首任香港立法會主席范徐麗泰，以及中國人民政治協商會議全國委員會前常務委員、全國婦聯榮譽執委、港區婦聯代表聯誼會榮譽顧問伍淑清，擔任作主講嘉賓，就習近平主席七一重要講話、香港未來、一國兩制等，作出演講。
此外，民政及青年事務局局長麥美娟，廣東省婦聯榮譽執委、九龍婦女聯會副會長、九龍城區婦女協進會理事長李蓮，以及中建國際醫療產業發展有限公司市場及企劃助理經理鄭媛文，擔任了分享嘉賓。三位分別以不同界別和年齡層的角度，在「個人—修身齊家」、「香港—共同家園」和「祖國—家國情懷」三個層面進行了分享。