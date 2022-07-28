港區婦聯代表聯誼會「我愛我家」主題論壇 集各界女性力量 弘揚愛國愛港愛家精神

論壇邀請了香港特別行政區行政長官李家超主禮及致辭，「生於斯，長於斯 」，他表示：「自回歸，香港不再是漂泊的浮瓶，現在無論遇上任何逆境，國家此強大後盾也會提供莫大支持和鼓勵」。另表示港區婦聯代表聯誼會匯聚了各界女性精英，可謂香港重要力量之一，更對她們在社會事務、維護婦女和兒童權益等方面的付出，作出肯定，並期盼港區婦聯代表聯誼會繼續與特區政府攜手合作。

行政區行政長官李家超主禮及致辭，表示論壇以「我愛我家」為主題，能多角度回顧香港回歸祖國二十五年來的發展變遷，體現「愛國愛港愛家」的情懷。

凝聚女性力量 弘揚「國家好，香港會更好」的信念

全國婦聯黨組書記、副主席、書記處第一書記黃曉薇亦以視頻致辭，提到港區婦聯代表聯誼會在維護特區繁榮安定，貢獻了「半邊天」的力量，亦為增進與內地的交流和合作及促進祖國繁榮發展上，發揮了積極作用。黃曉薇還希望港區婦聯代表聯誼會凝聚女性力量，高揚愛國旗幟，弘揚愛國情懷，堅定相信「國家好，香港會更好」的信念。

而全國人大代表、全國婦聯執委、香港立法會議員、港區婦聯代表聯誼會會長陳曼琪致歡迎辭時，表示習近平主席七一重要講話為香港團結發展和港人幸福生活等提供了明燈。為響應習近平主席的號召，港區婦聯代表聯誼會貢獻巾幗力量，弘揚以愛港愛國為核心、與一個兩制方針相應的價值觀。